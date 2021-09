La siepe è una componente fondamentale di molti giardini eleganti e di classe, così come di strade e luoghi pubblici. Nelle abitazioni, la siepe concede agli inquilini un po’ di privacy e d’estate crea delle zone ombrose per ristorarsi dal caldo anche in giardino. Poi, le siepi possono essere molto belle e particolari e ne esistono moltissimi tipi diversi.

Tra le varie tipologie di siepe esistenti, alcune sono più resistenti al caldo, altre al freddo, per cui a seconda di dove si vive, la scelta della pianta ideale potrebbe variare. In ogni caso, tra le siepi più amate ed apprezzate c’è la siepe di eleagnus ebbingei, che dona eleganza e fascino ai giardini.

Per una siepe bella da fare invidia è questa la pianta perfetta e che sta spopolando

L’eleagnus ebbingei è una pianta molto amata soprattutto per la creazione di siepi fitte ed eleganti, per rendere splendido il proprio giardino. Tra i vari punti di forza di questo tipo di siepe, ricordiamo la bellezza delle foglie, che donano un fascino rustico al giardino.

Inoltre, con l’arrivo dell’autunno si assiste alla fioritura della siepe, caratterizzata dalla presenza di piccoli e numerosi fiorellini bianchi. Oltre che essere belli nella loro semplicità, questi fiori sono particolarmente apprezzati per il dolce aroma che emanano.

Poi, questa siepe cresce velocemente, fino a 50 cm all’anno, per cui è perfetta quando si desiderano risultati in poco tempo. Questa pianta resiste bene sia al caldo che al freddo, fino a temperature di -6 °C. Inoltre, non teme la siccità e nemmeno i venti forti, così come la salsedine tipica delle Regioni marittime. Infine, sembrerebbe sopportare bene l’esposizione a zone inquinate, perciò si può impiegare in tutta Italia.

Coltivazione

Per ottenere una siepe splendida con l’eleagnus ebbingei è necessario conoscere alcune sue caratteristiche. Infatti, per avere una siepe bella da fare invidia con questa pianta perfetta e che sta spopolando, la conoscenza di alcuni aspetti è essenziale.

Prima di tutto, si consiglia di posizionare le piante a circa 50-70 cm l’una dall’altra, per dar loro lo spazio necessario per crescere liberamente. Poi, queste piante non hanno bisogno di essere innaffiate, perché l’acqua piovana è sufficiente per la crescita della siepe. Tuttavia, in caso di prolungata assenza di piogge, si consiglia di innaffiare le piante per dar loro un po’ di sollievo.

Inoltre, queste siepi non hanno bisogno di essere concimate, anche se si consiglia di unire dello stallatico alla terra prima di impiantare gli arbusti. Comunque, si consiglia di concimare almeno una volta per ogni stagione, tranne che d’estate, per favorire la fioritura. Per quanto riguarda la posizione, queste siepi non amano l’ombra, ma preferiscono un’esposizione in pieno sole o, ancor meglio, in mezz’ombra.

Concludendo, questa pianta da siepe è perfetta per dare un tocco di stile al proprio giardino e per ottenere la tanto adorata privacy.