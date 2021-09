Durante le 41 settimane di gravidanza le preoccupazioni della futura madre sono molteplici. “Il bambino sta bene?”, “la gestazione procede correttamente?”, “sarò una brava madre?” sono solo alcune delle domande che una donna si pone. Tutte domande lecite e di primaria importanza, ma ce n’è un’altra, altrettanto diffusa, che attanaglia le pancine. “Come posso fare per non aumentare troppi kg in gravidanza?”, la risposta porta solo a due affermazioni: alimentazione corretta e sport.

Per quanto riguarda l’attività sportiva spesso si pensa, erroneamente, che debba essere evitata per tutto il periodo della gestazione. Sbagliatissimo! Anzi, è proprio con questa che l’organismo riceve molteplici benefici. Fra i tanti c’è senza dubbio la riduzione del gonfiore delle gambe, il mantenimento dell’elasticità della pelle. Poi, rispondendo al quesito precedente, mantiene il peso stabile.

Lo sport non è per tutte le gravidanze

Insomma, sembra incredibile ma durante la gravidanza questi sport sono davvero dei toccasana per la gestante. Va comunque anche detto che non tutte le gravidanze sono uguali. Proprio per questo motivo l’attività sportiva può essere svolta solo in assenza di “gravidanze a rischio” e dopo aver consultato il proprio medico.

Anche se va tutto bene e la donna in dolce attesa scoppia di salute, non tutti gli sport sono adatti. Fra quelli assolutamente da evitare ci sono senza dubbio gli sport estremi che potrebbero provocare cadute e richiedere inutili sforzi eccessivi. Anche sollevare pesi o sollecitare esageratamente i muscoli (corsa, palestra, arti marziali) sono allo stesso modo pericolosi per la gestante e per il futuro nascituro.

Inoltre, in presenza di patologie cardiache e/o polmonari l’attività fisica non è praticabile. Anzi, è preferibile il riposo totale per tutti i 9 mesi.

Sembra incredibile ma durante la gravidanza questi sport sono davvero dei toccasana per la gestante

Presupponendo che tutto vada a gonfie vele e aver sentito il parere del proprio medico, le attività che sicuramente permetteranno di affrontare in modo più dinamico la gravidanza sono le seguenti:

yoga e meditazione;

passeggiata con andamento sostenuto;

acquagym;

pilates;

ginnastica aerobica, anche con l’ausilio della palla;

danza del ventre;

Tai-Chi;

esercizi di Kegel.

Particolare attenzione va fatta sulle tempistiche di allenamento. Consigliabile è allenarsi a giorni alterni e non superare la mezz’ora per ogni allenamento. L’idratazione sta alla base e un controllo delle pulsazioni prima, durante e dopo l’attività è di buona regola.

Tutto questo fino al settimo mese di gestazione. Dopo tale periodo è sconsigliabile qualsiasi attività fisica al di fuori della semplice passeggiata e alcuni esercizi di respirazione e rilassamento.