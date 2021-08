Quando si tratta di dare un tocco originale alla propria abitazione, le piante sono sempre le migliori alleate. Non solo ne esistono a migliaia, ma anche prendendo due esemplari della stessa specie, saranno comunque diversi tra loro. Tra le migliaia di piante diverse, esistono piante grasse, sempreverdi, piante tropicali, o aromatiche. La scelta è molto ampia e non esiste una pianta che sia in assoluto migliore delle altre. Comunque, alcune sono più semplici da curare e splendide da ammirare e per questo sono molto amate.

Tra queste, una delle piante più apprezzate negli ultimi tempi è l’anturio rosso.

Non le calle ma questi sono i fiori perfetti per decorare casa in modo originale

L’anturio rosso, o Anthurium andraeanum, è una pianta originaria dei Paesi tropicali e subtropicali del sud America. È nota per la sua eleganza ed è perfetta per decorare gli interni, come il soggiorno o anche l’ufficio. La presenza di questa pianta dona subito un tocco raffinato alla stanza grazie ai fiori rossi che la contraddistinguono. Questi fiori sono di un rosso lucido e molto forte e hanno un diametro di 10-15 centimetri. In realtà, quelli che erroneamente vengono chiamati fiori sono delle foglie particolari di questa pianta, chiamate spate. I fiori veri e propri sono invece costituiti dalla porzione gialla che si erige dal centro della spata. In ogni caso, le spate somigliano molto alle calle, fiori molto amati e apprezzati per decorare le case.

Le foglie, che ricordano un cuore, sono di un verde molto intenso e possono raggiungere dimensioni notevoli, con una lunghezza fino a 30 cm. Oltre all’anturio rosso, esistono altre tipologie che si contraddistinguono principalmente per il colore dei fiori, che può variare dal bianco, al giallo, fino al nero.

Per cui, sono questi, e non le calle, i fiori sono perfetti per decorare casa in modo originale, ma è importante sapere come prendersene cura.

Come prendersi cura dell’anturio rosso

Questi fiori sono simili alle calle, anche se appartengono a un’altra specie e di colori più vivaci. Per prendersi cura dell’anturio rosso al meglio, l’esposizione ideale è in un’area luminosa, ma non sotto i raggi diretti del sole. Inoltre, la pianta soffre temperature al di sotto dei 16 gradi e per questo è adatta alla decorazione degli spazi interni.

È importante impiegare dell’acqua non calcarea per bagnare la pianta, circa 1 volta alla settimana d’inverno e fino a 3 volte alla settimana d’estate. Inoltre, per una fioritura rigogliosa, si consiglia di adoperare del fertilizzante liquido 2 volte al mese nel periodo della fioritura, da giugno a fine settembre.

Perciò, questa pianta esteticamente molto bella è perfetta per decorare il soggiorno e per rendere speciale la propria casa.