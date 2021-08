Durante l’estate è difficile stare in forma soprattutto nel periodo delle vacanze dove tendiamo ad eccedere con aperitivi e cene.

È importante però utilizzare dei piccoli accorgimenti per far sì che non si buttino via tutti i sacrifici fatti nei mesi precedenti.

Ovviamente l’approccio migliore è sempre quello di avere uno stile di vita e un’alimentazione sana ed equilibrata, svolgendo ogni giorno degli esercizi mirati.

Non tutti sanno che questa diffusa pianta aromatica è un sensazionale brucia grassi

La salvia è un aroma indispensabile nelle nostre cucine, amiamo piantarla nel nostro giardino o nell’orto per averne sempre a disposizione.

Oltre ad essere incredibilmente gustosa, è anche ricca di proprietà che sono un vero toccasana per l’organismo umano.

La salvia, la nota pianta aromatica, è indicata per bruciare i grassi in eccesso nei punti critici del nostro corpo, come pancia o braccia.

Per avere i risultati desiderati, utilizziamola sotto forma di tisana poiché, mescolandola con l’acqua ed assumendo le sue proprietà, ci aiuterà a depurare l’organismo.

Dovremo solamente far bollire l’acqua nel pentolino e, una volta pronta, aggiungere circa 15 grammi di salvia.

Ricordiamoci di farla raffreddare per circa cinque minuti, prima di filtrarla e servirla.

Per un sapore più dolce, aggiungiamo a piacimento una goccia di miele e via, sarà pronta per essere gustata.

Possiamo berla tre volte al giorno, prima dei pasti principali, per favorire lo smaltimento del grasso addominale e intanto migliorare la nostra digestione.

Quindi, poiché non tutti sanno che questa diffusa pianta aromatica è un sensazionale brucia grassi, procuriamocela!

Metodo alternativo

Volendo possiamo anche aggiungere altri due ingredienti e preparare un infuso saporito, con la stessa capacità di sciogliere il grasso in eccesso.

Dopo aver messo sul pentolino un litro d’acqua, versiamo all’interno circa 10 foglie di salvia, 5 di alloro e un bastoncino di cannella.

Lasciamo bollire il tutto, filtriamolo e, infine, la nostra tisana è pronta da bere sia calda che fredda.

Si consiglia di bere questa tisana a stomaco vuoto, meglio la mattina appena svegli e prima di far colazione.