Con l’arrivo della primavera e lo sbocciare di fiori e piante, tornano a farsi vedere insetti e parassiti da giardino.

È normale, ormai siamo abituati a doverci confrontare con loro. Fa parte del ciclo della natura. Ma non dobbiamo demoralizzarci: vediamo come contrastarli.

Le lumache per quanto siano carine sono davvero temibili per orti e giardini. E ciò in quanto possono devastare il tutto in breve tempo.

Si tende spesso a comprare prodotti chimici che non fanno bene né all’ambiente né alle nostre coltivazioni.

Ecco il semplice ingrediente utilizzato da tutti per allontanare definitivamente le lumache da orti e giardini

Stiamo parlando del sale grosso, che si trova in tutte le nostre cucine. E che utilizziamo per condire la maggior parte delle nostre ricette.

Questo ingrediente possiede diverse proprietà benefiche. Viene utilizzato in tantissimi campi e, chi l’avrebbe mai detto, ci può essere d’aiuto anche in questa situazione.

Il metodo è molto semplice. Basta depositare delle strisce di sale grosso lungo l’area di giardino che vogliamo coprire.

Attenzione, in questo caso l’ideale è posizionare i granelli di sale sui bordi delle aiuole per scoraggiare le lumache dall’avvicinarsi.

È sconsigliato posizionare il sale proprio nelle aree coltivate. E ciò perché potrebbe innalzare la salinità del terreno, rendendolo inospitale per la vegetazione.

Un piccolo accorgimento, tendendo il sale a sciogliersi pian piano con l’umidità, consiste nel sostituire spesso i grani in modo da ottenere migliori risultati.

Possiamo attuare anche altri piccoli accorgimenti per evitare di trovarcele in giardino di punto in bianco: