Si tratta di una ricetta semplice che aggiunge poco al tradizionale risotto allo zafferano. Utilizza però quest’ortaggio di stagione che conferisce un tocco delicatissimo e dal gusto unico che ci farà venir voglia di cucinarlo spesso. Parliamo del risotto con zucchine, fiori di zucca e zafferano. E conviene approfittarne in questo periodo in cui zucchine e fiori di zucca si trovano ancora come prodotti di stagione.

Ingredienti per 4 persone:

300 grammi di riso;

150 gr di zucchine con fiore;

20 gr di burro;

100 ml di vino bianco;

1 cipolla piccola;

1 bustina di zafferano;

40 gr di parmigiano reggiano;

500 ml di brodo

un filo di olio extravergine d’oliva.

Preparazione

La preparazione non si scosta molto dal risotto tradizionale. La formula di base è la stessa però per questo piatto non dobbiamo dimenticare dei passaggi cruciali. Innanzitutto, mettiamo in una padella con bordo alto il burro, un filo d’olio extravergine d’oliva e la cipolla. Lasciamo imbiondire la cipolla e aggiungiamo le zucchine a dadini e il riso e lasciamo tostare per un minuto circa. Procediamo con il vino bianco che lasciamo sfumare a fiamma alta.

Anche se il risotto richiede un po’ di tempo consideriamo che ne vale la pena perché è buono da morire questo risotto con un ortaggio di stagione che troviamo ancora per poco. Difatti i fiori normalmente si trovano anche in serra però se riusciamo ad utilizzare quelli provenienti dalla raccolta in campo, il sapore sarà davvero sublime. Ma aspettiamo ad aggiungerli in questa fase di cottura.

Procediamo aggiungendo di tanto in tanto un mestolo di brodo per avanzare nella cottura avendo cura di girare spesso con un cucchiaio di legno. Di solito occorrono almeno 30 minuti per ultimare il tutto. Quando il riso sarà quasi pronto, aggiungiamo i fiori di zucca e la bustina di zafferano che possiamo sciogliere negli ultimi mestoli di brodo. Mescoliamo ancora, spegniamo il fornello e lasciamo mantecare qualche minuto con una noce di burro e del parmigiano. Il nostro piatto è completo, pronto per andare a tavola fumante.

Un consiglio

Se vogliamo arricchirlo possiamo unire agli ingredienti, i gamberetti. Oppure se vogliamo un gusto più intenso possiamo aggiungere lo speck. A noi la scelta. Intanto per dessert possiamo servire questa irresistibile mousse al caffè da gustare al cucchiaio pronta in poche mosse con un ingrediente insolito