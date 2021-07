Molto spesso i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato quanto sia importante seguire un’alimentazione ricca di frutta e verdura e fare attività sportiva. Queste regole sono fondamentali per chi vuole tenere lontano tante patologie causate proprio dall’alimentazione scorretta e da uno stile di vita disordinato. Tuttavia a volte, sopraffatti dalle proprie convinzioni, preferiamo preparare sempre “la solita minestra”, precludendoci le incredibili proprietà di altri frutti o ortaggi. Come ad esempio accade per la barbabietola, “Pochi la comprano ma il suo succo antiossidante pulisce le arterie e combatte l’ipertensione”.

Allo stesso modo accade per un altro ortaggio dalle incredibili proprietà, ovvero la cipolla rossa. Infatti non tutti mangiano questo ortaggio che abbassa il colesterolo e fa bene alle donne. Quest’oggi i nostri consulenti illustreranno tutte le proprietà nutrizionali di questo incredibile ortaggio, spesso utilizzato solo per insaporire i piatti.

Innanzitutto è povera di calorie, ma ricca di vitamine, sali minerali e tanti antiossidanti ed è ottima per chi segue diete ipocaloriche. Inoltre abbatte il colesterolo e riduce i livelli di zuccheri nel sangue. Ma, non tutti sanno quanto può essere efficace e consigliabile per le donne con ovaio policistico. Infatti uno studio scientifico ha dimostrato gli effetti benefici su donne in sovrappeso o obese con sindrome dell’ovaio policistico. Tale sindrome colpisce il 5/10% di donne in età fertile, ed è uno dei disturbi endocrini più comuni tra le donne. Può causare problemi anche di tipo metabolico, con aumento di peso.

Lo studio

Lo studio ha suddiviso le donne in due gruppi. In particolare, al primo gruppo sono state somministrate quantità maggiori di cipolla rossa cruda (40/50 gr al giorno), rispetto al secondo (10/15 gr al giorno). Sono stati così monitorati i valori della glicemia, dei trigliceridi, del colesterolo, nonché le variabili ormonali sia nella fase del ciclo sia dopo 8 settimane. Dai risultati è emersa una riduzione di colesterolo in entrambi i gruppi, ma in maniera significativa nelle donne che ne avevano assunto maggiori quantità.

Perché allora non provare una fresca insalata di cipolle rosse crude per abbassare i livelli di colesterolo? Considerati i vantaggi che comportano, ne vale sicuramente la pena.

