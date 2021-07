Ogni Paese ha una serie di ricette di cui andare orgoglioso, un po’ come in Italia per il tiramisù, i cannoli o le sfogliatelle. Uno dei cavalli di battaglia americani è sicuramente il “cobbler”, una preparazione a base di frutta fresca e pasta frolla dall’aspetto davvero invitante. In particolare, “l’apple cobbler” ricorda una gustosissima torta alle mele, ma è l’eccezionale dolce per cui gli americani impazziscono per tante ragioni.

Esso riesce a fondere un ripieno gustoso con la croccantezza dell’esterno, il tutto in maniera fresca e perfettamente in tema con l’estate. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa intende svelare ai Lettori i migliori segreti per preparare un’Apple Cobbler degno di questo nome.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le origini del dolce e com’è fatto

Il dolce è un crumble molto rustico, simile a una crostata a base di pasta frolla molto spessa e ripiena di mele, rabarbaro e cannella. Il nome cobbler traduce l’italiano “ciottolo” e intende richiamare l’aspetto quasi sabbioso di questa torta. La bella notizia è che questo dolce è facilissimo da preparare, specie con i consigli e i segreti giusti.

Innanzitutto, il miglior modo di mangiare un’apple cobbler è in abbinamento a una gustosa pallina di gelato alla vaniglia o alle noci o nocciole. Proprio queste ultime rappresentano una parte degli ingredienti che bisognerà sbriciolare sulla torta.

La ricetta nasconde pure un alimento piuttosto insolito e che quasi nessuno penserebbe di trovare in una torta. Stiamo parlando del rabarbaro, un ortaggio che diventa il segreto della farcia di questo dolce.

Il cobbler ricorda una gustosissima torta alle mele ma è l’eccezionale dolce per cui gli americani impazziscono

Per un dolce spettacolare suggeriamo di usare nella farcia anche spezie, come la cannella e i chiodi di garofano.

La base della torta è invece simile a una pasta frolla, ma molto più morbida e collosa. Qualcuno, invece, prepara il cobbler usando proprio questo impasto come copertura della torta e non come base. In questo caso, suggeriamo di distribuirne qualche cucchiaio direttamente sulla frutta.

Il vero trucco è quello di spolverare un composto di latte, zucchero e cannella sulla frolla morbida. In forno dorerà, assumendo anche il caratteristico sapore di quest’ultima spezia.

Di questo dolce esistono infinite varianti, ma il nostro consiglio è di scegliere sempre frutta di stagione. Tra le scelte migliori: mirtilli, pesche, more e frutti rossi, ma anche susine e albicocche.