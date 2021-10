La caduta dei capelli durante il cambio di stagione è un fenomeno molto comune che colpisce sia uomini che donne. In realtà i capelli si perdono tutto l’anno, ma durante questo periodo il problema si accentua.

La caduta dei capelli autunnale non deve preoccupare, perché nella maggior parte dei casi, questo avvenimento durerà solo poche settimane.

Possiamo fortificare la nostra chioma grazie ad un’alimentazione sana ed equilibrata. Infatti, questi alimenti sono fondamentali per rafforzare i capelli durante il cambio di stagione.

Ma non solo, possiamo utilizzare dei prodotti specifici o dei rimendi naturali.

L’aiuto di una pianta aromatica molto utilizzata in cucina

Quando parliamo di rimedi naturali ci riferiamo a tutti quegli ausili che la natura offre all’uomo per risolvere i piccoli problemi di salute, di pelle e capelli. Ad esempio, infusi, oli essenziali e decotti.

Ma anche questa pianta aromatica molto conosciuta e utilizzata in cucina: la salvia.

La salvia di presenta come un arbusto cespuglioso sempre verde e facile da coltivare sia in balcone che in giardino. Le sue foglie hanno un odore molto caratteristico e sono ricoperte da una leggera peluria.

Tante sono le sue proprietà benefiche. Infatti, sappiamo che questa pianta aromatica ottima fritta o con il burro, in realtà è anche un rimedio naturale per contrastare l’eccessiva sudorazione in estate.

Ma non solo, la salvia è ricca di flavonoidi e ha proprietà toniche, astringenti e diaforetiche.

Non tutti lo sanno ma questa pianta aromatica rende i capelli forti, luminosi e profumati

La salvia è un ottimo rimedio naturale per la salute. Infatti, non tutti lo sanno ma questa pianta aromatica rende i capelli forti, luminosi e profumati.

Da sempre la salvia è utilizzata per rafforzare la chioma. Infatti è usata per contrastare la caduta dei capelli. Ma non solo, è un rimedio eccellente per fortificare il cuoio capelluto migliorando la microcircolazione.

Usufruire delle proprietà della salvia è molto semplice. Basta lasciare in infusione qualche foglia di questa erba aromatica in una tazza di acqua bollente. Dopo qualche minuto, filtriamo e lasciamo raffreddare.

Questo infuso ci servirà per risciacquare i capelli. Vedremo subito la nostra chioma più luminosa e vigorosa. Se invece vogliamo eliminare il sebo in eccesso, vaporizziamo l’infuso su cute e capelli.

Naturalmente la salvia utilizzata sui capelli è un rimedio naturale che non ha nessuna base scientifica. Quindi per problemi più evidenti ricordiamo sempre di consultare il medico di fiducia.