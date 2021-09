La caduta dei capelli in autunno è un fenomeno stagionale molto comune che interessa sia gli uomini sia le donne. In realtà i capelli cadono tutto l’anno, ma durate la stagione autunnale e primaverile, il fenomeno si accentua. Durante questi mesi il cuoio capelluto si rinnova e i capelli adulti cadono lasciando il posto a quelli più giovani.

In questo periodo è, però, il fenomeno può essere legato al cambio di temperatura, allo stress da rientro e alle ore di luce che diminuiscono. Ma anche alla salsedine, al cloro e hai frequenti lavaggi che il nostro capello subisce durante l’estate.

Durante il giorno si perdono all’incirca 80-100 capelli, anche se questo numero può aumentare durante i cambi di stagione. La caduta autunnale dei capelli, quindi, è un fenomeno che non si può controllare, ma non bisogna preoccuparsi perché nella maggior parte dei casi questo avvenimento dura solo poche settimane.

Non possiamo fermare il processo di rinnovamento capillare, ma possiamo aiutare i capelli e fortificare la nostra chioma. Infatti, in pochissimi sanno che questi alimenti sono fondamentali per rafforzare i capelli durante il cambio di stagione.

Una dieta sana ed equilibrata è fondamentale per mantenere in salute il nostro organismo. Ma è anche importante per fortificare e far crescere sani e forti i nostri capelli. Gli alimenti consigliati dagli esperti, sono in particolare:

i cereali integrali;

le carote (ma tutta la frutta di colore giallo-arancio) che aiutano a contrastare l’azione dei radicali liberi;

gli spinaci e tutte le verdure a foglia verde, ricche di antiossidanti, ma anche di vitamine che aiutano a regolarizzare i livelli del sebo.

Non dimentichiamo i legumi, che apportano vitamina del gruppo B. Infatti, chi ha carenza di vitamina B5 potrebbe manifestare questo problema a pelle e capelli.

Altri utili consigli

Oltre ad avere un’alimentazione sana e corretta, è molto utile usare dei rimedi naturali per rafforzare la chioma. Possiamo preparare delle maschere per nutrire e reidratare il capello. In alternativa, realizzare degli impacchi a base di olio di cocco e semi di lino.

Un’ottima soluzione è anche massaggiare il cuoio capelluto per riattivare la microcircolazione e favorire l’afflusso del sangue. Durante il cambio di stagione non utilizziamo dei prodotti aggressivi e cerchiamo di non stressare il capello con tinte, phon e piastre ad alte temperature. Ricordiamo anche che l’acqua è un ottimo alleato per la salute del corpo e dei capelli. Infatti, li rende meno aridi e più luminosi.