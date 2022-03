Questo è il periodo che molti stavano aspettando con ansia. Finalmente l’inverno è passato e ha lasciato il posto alla primavera. Non solo temperature più miti, giornate più lunghe e in generale felicità e leggerezza nell’aria.

Si avvicina sempre più il momento delle insalate fresche e sazianti, che sanno proprio d’estate. E uno dei protagonisti di questi piatti più allegri e colorati è sicuramente il radicchio.

La varietà più conosciuta è probabilmente quello di Treviso, ma ne esistono ben 3. Il radicchio rosso, che è quello trevigiano dalle lunghe foglie sui toni del bordeaux. Quello variegato che presenta un colore più tendente al verde con sfumature rosse. E infine quello completamente verde, noto anche come indivia belga.

Non tutti lo mangiano per il suo sapore amaro, ma questo ortaggio depurativo sarebbe ricco di fibre e potassio

Il radicchio rosso è un ortaggio della famiglia Cichorium dal sapore molto particolare e dal retrogusto amarognolo. Proprio per questo motivo non è amato da molte persone che preferiscono magari una classica lattuga.

Ma il radicchio possiede dei possibili benefici per il nostro organismo che non tutti conoscono. Per cominciare è un ortaggio estremamente leggero, ha solo 13 calorie ogni 100 gr. Per questo motivo è perfetto da includere in regimi alimentari a basso introito calorico.

Non solo poco calorico

In realtà, se viene consumato crudo, aumenterebbe anche il senso di sazietà. Questo perché la sua croccantezza andrebbe ad agevolarne il consumo. Per quanto riguarda l’apporto di acqua e fibre si posiziona tra gli ortaggi che migliorerebbero il transito intestinale. E grazie all’acqua contenuta sembrerebbe avere effetti diuretici e depurativi.

Oltre al potassio, il radicchio è ricco di altri sali minerali, come fosforo, sodio e magnesio. Il che lo renderebbe un alimento adatto a chi avrebbe problemi di demineralizzazione dell’organismo. La sostanza che gli conferisce questo sapore amarognolo in realtà avrebbe una funzione ben precisa. Aiuterebbe a stimolare i succhi gastrici, facilitando così la digestione nonché la secrezione della bile.

In più gli antociani contenuti sarebbero molto importanti per un buon mantenimento della salute vascolare. Per non parlare del contenuto di vitamine, tra cui ricordiamo anche la vitamina C.

Idee per cucinarlo

Il radicchio è davvero un ortaggio che dà quel tocco in più ad ogni piatto. Possiamo abbinarlo ad un pesto di noci per gustare un ottimo primo dal sapore nordico. Oppure possiamo mangiarlo crudo in una sana insalata con delle arance per una carica di vitamina C. O usarlo per condire una pizza con dello speck o semplicemente vegetariana.

Quindi, forse non tutti lo mangiano per il suo sapore un po’ pungente, ma è un ortaggio ricco di proprietà. Per includerlo nella nostra dieta basta poco, le ricette a cui si abbina benissimo sono tante. Ad esempio possiamo utilizzarlo cotto, così da renderlo più dolce, per preparare un delizioso risotto primaverile.

Approfondimento

