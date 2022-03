La primavera è ormai inoltrata e le temperature cominciano a divenire leggermente più calde. Non ci si può ancora scoprire del tutto ma possiamo cominciare a ridurre il volume dei capi che indossiamo.

La primavera con il suo tempo incerto con il sole e con la pioggia allo stesso tempo può metterci leggermente in crisi sulla scelta degli outfit. In quanto è ancora troppo presto per rinunciare alla nostra giacca ma possiamo riporre via i cappotti invernali.

A tal proposito un grande classico del guardaroba maschile diviene il passpartout di questa stagione, stiamo parlando del blazer. Un capo che è un compromesso perfetto tra giacca e cardigan, un vero evergreen che non può mancare nell’armadio di una vera fashion addicted.

Non il classico piumino leggero o il giubbino di pelle per la primavera ma questo capo da indossare su tutto, per look eleganti e raffinati ma anche casual

Ne esistono in diversi modelli e varianti da adattare ad ogni stile. Basta seguire poche e veloci regole ed indossare il nostro blazer in qualsiasi occasione.

Possiamo abbinare il blazer in versione oversize su un look semplice come un jeans e una maglietta rendendolo più elegante e ricercato. Da abbinare ad accessori particolari come una tracolla vintage e un paio di stivali di pelle.

Ma il blazer non si indossa solo con i pantaloni, per renderlo meno noioso possiamo invece abbinarlo agli abiti lunghi o corti.

Perfetto da abbinare ad un abito minimal nella versione taglio corto o sugli abiti lunghi per un tocco di eleganza e di stravaganza. Un altro abbinamento è quello con i pantaloni oversize e dello stesso colore.

Perfetto per sostituire la giacca di pelle, possiamo scegliere la versione in pelle da abbinare all’abito midi a tinta unita o stampata.

Ma l’ultima moda lo vede indossato singolarmente, stile abito. Impreziosito da una cintura in vita e una collana doppio giro perfetto per un’occasione chic. Possiamo anche indossarlo in modo sportivo abbinato ad una felpa con cappuccio.

Gli accessori che abbelliscono il look

Il blazer può rendere ogni look indimenticabile soprattutto se abbinato ai giusti accessori. Perfetto da indossare con scarpe ricercate e tracolle vintage, ma anche accompagnato da orecchini retrò o dallo stile molto attuale. Insomma il blazer soddisfa ogni nostra esigenza.

Dunque, non il classico piumino leggero o il giubbino di pelle per la primavera ma questo capo perfetto in ogni occasione.

