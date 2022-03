Il tumore è una delle più terribili malattie che può colpire l’uomo. Purtroppo la medicina non ha scoperto ancora le cause che portano allo sviluppo del cancro. Tuttavia numerosi studi hanno rilevato come alcuni alimenti possano favorire l’insorgere di questa patologia. Uno studio britannico su quasi mezzo milione di persone, ha rivelato quale alimento, se consumato in eccesso, aumenterebbe il rischio di contrarre un tumore.

Secondo l’Associazione italiana di oncologia medica, mediamente 1.000 persone al giorno si ammalano di tumore. Cattive abitudini ed una cattiva alimentazione aumentano il rischio di contrarre questa patologia. Per esempio l’AIRC, Associazione internazionale per la ricerca sul cancro ha messo in guardia da un eccessivo consumo di alcuni tipi carni lavorate con i conservanti.

La lotta contro il tumore e la sua prevenzione passano attraverso due strade, una sana alimentazione e salutari abitudini di vita. Per esempio, uno studio di medici inglesi ha verificato come una particolare attività fisica potrebbe aiutare a contrastare con più efficacia gli effetti del tumore all’esofago.

L’eccessivo consumo di questo alimento farebbe aumentare i rischi di tumore in particolare a colon retto e prostata

La medicina inglese è molto attiva nella ricerca sui tumori e su come ridurre il rischio di contrarre questa terribile malattia. Uno studio che ha coinvolto oltre 470.000 persone per 11 anni, ha fatto una scoperta molto interessante. Per cercare di capire di più sulle origini del cancro i medici hanno analizzato più aspetti di ognuno dei pazienti. La ricerca ha preso in considerazione le caratteristiche fisiche, lo stile di vita, lo status socio-economico, i farmaci assunti, il regime alimentare di ognuno. Lo studio aveva l’obiettivo di capire se alcuni fattori più di altri potevano influire sul rischio di tumore.

Incrociando i dati degli oltre 472mila pazienti, i medici hanno scoperto che ridurre il consumo settimanale di carne potrebbe abbassare il rischio di cancro. Mangiando meno carne rossa si ridurrebbe il rischio di contrarre un tumore in particolare al colon retto, alla prostata e anche al seno. Chi era abituato a grandi quantità settimanali di carne avevano un rischio maggiore di tumore rispetto ai vegetariani o a chi mangiava soprattutto pesce. Anche chi consumava carne in misura moderata aveva un rischio minore del 2% di contrarre un tumore rispetto a chi ne consumava in eccesso.

Secondo le stime del Global Burden of Disease Project, ogni anno nel mondo mediamente 50.000 persone muoiono di tumore per un abuso di carni. La medicina sconsiglia l’eccessivo consumo di questo alimento suggerendo di non mangiare più di 500 grammi di carne rossa alla settimana. Inoltre è consigliabile ridurre il più possibile le carni processate, come salumi e insaccati.

