La candeggina è il nostro alleato più prezioso per eliminare lo sporco, disinfettare le superfici in modo eccellente, ma soprattutto per togliere le macchie più ostinate e per far tornare bianchi i capi ingialliti.

Tuttavia la candeggina scolorisce i tessuti, infatti capita spesso che durante il suo utilizzo possa accidentalmente caderci addosso e creare delle macchie indelebili sull’indumento. Così da rendere il capo impossibile da riutilizzare. Ma in questo articolo vogliamo proporre dei semplici ed efficacissimi rimedi per risolvere i danni causati da questo prodotto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma come fare a togliere le macchie di candeggina dai capi colorati? Non tutti conoscono questa stupefacente ed efficacissima tecnica per eliminare le macchie di candeggina dai vestiti.

Rimedi fai da te

La prima cosa da fare quando ci cade o schizza un po’ di candeggina sui nostri capi, è quella di versare immediatamente sull’indumento dell’alcool o dell’acqua di colonia. Questo perché la candeggina impiega qualche minuto per scolorire i capi e con questa tecnica possiamo bloccarne l’azione.

Se però la candeggina ha già macchiato definitivamente il capo, sarà impossibile togliere la macchia. Possiamo però pensare di cambiare colore del capo e colorarlo con della tinta per tessuti. Il consiglio è quello di colorare un capo chiaro con un colore più scuro. Questo ci permetterà di rinnovare gli indumenti.

Un’altra tecnica è quella di eliminare le macchie dipingendoci sopra. Oppure possiamo creare sempre con la candeggina altre macchie in modo da originare un look nuovo con un’originale fantasia.

Se invece il capo è davvero importante o è un vestito a cui siamo particolarmente affezionati possiamo portarlo in tintoria.

Non tutti conoscono questa stupefacente ed efficacissima tecnica per eliminare le macchie di candeggina dai vestiti. Dunque dopo aver letto questo articolo sarà più semplice sbarazzarsi del fastidiosissimo problema che rovina i nostri indumenti. Per scoprire altri rimedi e altre tecniche fai da te è possibile cliccare qui.