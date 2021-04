Non tutti lo sanno ma i contenitori per fare i cubetti di ghiaccio avanzati non sono oggetti inutili, ma hanno invece tantissime possibilità di riuso. Vediamo allora assieme queste 3 fantastiche idee originali per riutilizzare i contenitori del ghiaccio ormai vecchi e da buttare.

Un piccolo ed economico semenzaio

Dai vecchi contenitori per fare i cubetti di ghiaccio possiamo facilmente ottenere un piccolo semenzaio. Basterà soltanto praticare, con una vite o un altro oggetto appuntito, un piccolo foro alla base di ognuno degli incavi per fare i cubetti di ghiaccio. Questo foro servirà infatti per drenare ed evitare che l’acqua ristagni, lasciando così la terra per i nostri semi umida ma non troppo.

Una volta fatto questo allora potremo riempire i contenitori con del terriccio e sistemare in ogni riquadro un seme da far crescere. Questi avranno bisogno di acqua e temperature costanti, ma una volta che le piantine saranno germinate potremo trapiantarle in vaso per continuarne la crescita.

Una tavolozza per far dipingere i bambini

Allo stesso modo possiamo usare gli stampini per il ghiaccio come pratiche tavolozze per far dipingere i più piccoli. Basterà semplicemente riempire gli spazi con acquerelli o colori acrilici diluiti. Allora, grazie a questo semplice oggetto riciclato, ad un pennello e a qualche foglio o tela da disegno, potremo far sbizzarrire qualunque bambino. Ecco allora che i piccoli artisti in erba nella nostra famiglia ne saranno sicuramente entusiasti.

Un pratico contenitore per viti e bulloni

Per finire un altro semplicissimo, ma non per questo meno pratico, riutilizzo di questo oggetto è quello di servircene come contenitore per viti e bulloni. Gli incavi di questo oggetto saranno infatti perfetti per suddividere e conservare viti, bulloni, chiodi e altri piccoli oggetti utilissimi per il fai da te. Senza contare che poi questi contenitori saranno anche perfetti da posizionare nella cassetta degli attrezzi, su delle mensole o ancora sugli scaffali in garage.

Ecco allora che erano proprio queste le 3 fantastiche idee originali per riutilizzare i contenitori del ghiaccio ormai vecchi e da buttare.

