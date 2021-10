Chi ha mai detto che mangiare le verdure debba essere noioso? Le si può trasformare in una vera delizia, basta scegliere le preparazioni giuste.

Per esempio non tutti conoscono questa sfiziosa e facile ricetta col cavolfiore che aiuta a liberarsi degli avanzi. Perfino i bambini più ostinati adoreranno mangiare il cavolfiore se lo cuciniamo così.

Un ortaggio dalle tante proprietà benefiche

Fra le verdure di stagione in autunno, ce ne sono tante che fanno bene alla salute. Per esempio si può comprare un ortaggio che protegge cuore e arterie e combatte il colesterolo alto. Oppure una verdura amatissima che contribuisce alla prevenzione del cancro al colon.

Ma soprattutto, non deve mancare nel carrello autunnale il cavolfiore. Questo è di stagione fra ottobre e aprile, e secondo gli esperti ha tanti benefici per la salute.

È innanzitutto ricco di fibre, che proteggono l’intestino e aiutano a controllare l’assorbimento di zuccheri e colesterolo.

Il cavolfiore è peraltro davvero importante quando comincia la stagione di fastidiose influenze e raffreddori. Infatti è ricco di vitamina C, che aiuta ad innalzare le difese immunitarie dell’organismo. Inoltre contiene una sostanza chiamata di-indolo-metano, che potrebbe avere un’azione antibatterica e antivirale.

Infine non bisogna dimenticare i sali minerali: il cavolfiore è ricco di potassio, calcio, fosforo e manganese.

Tanti nutrienti preziosi, insomma. Già, ma i vantaggi per la salute non bastano a convincere gli odiatori delle verdure! Può essere difficile far apprezzare il cavolfiore, soprattutto ai più piccoli. Ma per fortuna esiste una ricetta che farà contenti tutti.

Non tutti conoscono questa sfiziosa e facile ricetta col cavolfiore che aiuta a liberarsi degli avanzi

Un alimento che finisce spesso nel cestino è il pane secco. Eppure ci sono tanti modi per evitare questo spreco! Si può provare uno di questi trucchetti geniali per riciclare il pane. Oppure usare il pane secco per preparare un contorno sfizioso, ossia il cavolfiore alla siciliana.

Ingredienti:

un cavolfiore;

150 grammi di pane secco;

150 grammi di pomodorini;

100 grammi di olive taggiasche (o la varietà che si preferisce);

una manciata di capperi;

5 filetti d’acciuga sott’olio;

50 grammi di parmigiano reggiano (o metà parmigiano, metà pecorino);

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe;

origano.

Procedimento:

lavare bene il cavolfiore e dividerlo a pezzetti più o meno della stessa grandezza; far bollire in acqua salata il cavolfiore per circa un quarto d’ora, o finché non diventa tenero ma non troppo molle; scolare il cavolfiore, asciugarlo e lasciarlo intiepidire; tagliate a metà i pomodorini e ridurre a pezzetti il pane; versare in una ciotola il cavolfiore, i pomodorini, il pane, le olive, le acciughe e il parmigiano; condire con abbondante olio d’oliva, mescolare bene e aggiustare di sale e pepe; distribuire il tutto su una teglia foderata con carta da forno e spolverizzare con l’origano; cuocere in forno ventilato per 25 minuti a 200 gradi.

Non resta che sfornare e servire! Infine, se l’odore del cavolfiore ha impregnato la cucina, perché non provare questa ghirlanda fai da te che profuma la casa d’autunno?