L’arrivo della stagione autunnale porta con sé anche la necessità di cambiare menù e di portare in tavola nuovi ortaggi. Frutta e verdura di stagione per godere al massimo di ciò che ci dona la natura. Non è infatti né etico né sostenibile economicamente continuare a consumare prodotti tipici dell’estate. Andando verso il freddo si potrà provare a cucinare ortaggi come i broccoli e i cavolfiori. Si potranno portare in tavola preparati in maniera più o meno semplice. Il cavolfiore, ad esempio, è ottimo con uovo e noce moscata ma anche preparato in maniera più leggera. Ortaggi ricchi di elementi benefici per l’organismo, dalle vitamine, calcio, fosforo, potassio ma poveri di calorie. Inoltre, i cavolfiori possono essere utili per tenere a bada il colesterolo, regolare il metabolismo e prevenire tumori. Ma ecco come cucinare questi ortaggi in maniera semplice per vederli apprezzati da tutta la famiglia.

Come cucinare broccoli e cavolfiori anche in padella in modo veloce e sfizioso

Il cavolfiore è perfetto abbinato alle cipolle e alle olive. Per preparare questo piatto si consiglia di utilizzare un cavolfiore di medie dimensioni, circa 400 grammi di cipolle, olive nere. Oltre a questo i soliti sale, olio extravergine di oliva e pepe nero. Prima di iniziare la preparazione lavare accuratamente gli ortaggi per rimuovere eventuali residui di terra. In seguito, lessare il cavolfiore in acqua senza renderlo eccessivamente morbido. In una pentola antiaderente, poi, mettere a scaldare le cipolle con un filo di olio EVO e mezzo bicchiere di acqua per marinarla circa 5 minuti. Poi prendere il cavolfiore e condirlo con la cipolla aggiungendo anche le olive nere, sale e pepe a piacere. A questo punto si potrà servire in tavola come contorno o come antipasto.

Broccoli

I broccoli, invece, potranno essere cucinati in umido o in padella. Tutto dipenderà dalle proprie preferenze. I broccoli in umido sono davvero semplici da preparare, sarà sufficiente procurarsi dei broccoli da lavare accuratamente. Dopo avere suddiviso le cime dei broccoli metterli a scaldare in acqua bollente con un po’ di sale per una decina di minuti. Nel frattempo fare rosolare una cipolla con un filo di olio extravergine di oliva. Una volta scaldate aggiungere le cime dei broccoli e proseguire la cottura per alcuni minuti. A questo punto mettere in un piatto da portata il tutto e servire in tavola. In questo modo si sarà preparato un piatto semplice e leggero da gustare come contorno o come secondo vegetariano.

I broccoli in padella, invece, saranno perfetti abbinati alle acciughe fatte sciogliere in padella con un filo di olio. Ecco come cucinare broccoli e cavolfiori anche in padella per contorni o secondi piatti vegetariani super deliziosi.

