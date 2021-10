L’autunno profuma di pioggia, mele fragranti e dolci appena sfornati. Già, in un Mondo ideale! Nella realtà, invece, gli appartamenti spesso puzzano di umido e chiuso. Fortunatamente, con un po’ di creatività, si può risolvere il problema. Infatti per eliminare i cattivi odori dalla casa e profumarla d’autunno basta uno scarto che tutti buttano.

Nuova vita ai rifiuti in cucina

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Fra i frutti di stagione in autunno, ci sono sicuramente le mele. Tutti sanno che questi frutti andrebbero mangiati con la buccia: questa è infatti piena di importanti proprietà nutritive.

Anche per preparare le mele cotte, non è necessario eliminare le bucce. Basta infatti aggiungere un goccio di un ingrediente segreto per far sì che non raggrinziscano.

Alcune ricette, però, richiedono di sbucciare la frutta. Per esempio un dessert di mele pronto in dieci minuti grazie al microonde. Succede così che le bucce finiscano nel cestino. Ma è proprio uno spreco!

Questo scarto di cucina, infatti, ha tanti usi alternativi. Si possono sfruttare le bucce per preparare tisane, liquori, biscotti, frittelle. Oltre che in cucina, le bucce di mela sono ottime in giardino: le si può infatti aggiungere al compost per ottenere un utile concime.

Ma non è tutto qui. Le bucce di mela si rivelano anche un alleato prezioso per decorare la casa, eliminando al contempo i cattivi odori! Ecco come.

Per eliminare i cattivi odori dalla casa e profumarla d’autunno basta uno scarto che tutti buttano

Con l’arrivo della brutta stagione, le case diventano più maleodoranti. Le persone tendono infatti ad arieggiare meno spesso gli ambienti. Di conseguenza, l’odore di chiuso o del cibo ristagnano. Soprattutto se ci si dimenticano alcune pulizie fondamentali, come la manutenzione di un oggetto che in autunno si trasforma in un covo di sporcizia, muffa e puzza.

Per risolvere il problema, torna utile uno scarto di cucina: le bucce delle mele. Queste possono infatti essere trasformate in una graziosa ghirlanda, che riempirà gli ambienti di un piacevole profumo autunnale.

Per realizzare la decorazione, bisogna innanzitutto rimuovere le bucce, mantenendole il più possibile intere e non troppo sottili. Con le formine per i biscotti, si possono poi ritagliare le bucce come si preferisce: a forma di cuore, di foglia autunnale, o di albero di Natale, per portarsi avanti!

Le bucce di mela vanno poi lasciate essiccare al sole su una teglia foderata con carta da forno. Quando le bucce sono completamente asciutte, è il momento di praticare un piccolo foro e farvi passare dello spago, in modo da ricavare una ghirlanda.

Per ottenere il miglior effetto anti-odore possibile, si possono alternare le mele con delle stecche di cannella. In questo modo l’intera casa profumerà come una torta di mele appena sfornata: proprio il classico odore autunnale!