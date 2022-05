Preparare una torta è un gesto d’amore, una coccola per sé e per tutta la famiglia. Per questo, quando ci mettiamo all’opera in cucina, quello che vogliamo è raggiungere il risultato migliore. Non vediamo l’ora, infatti, di sfornare la nostra meravigliosa torta davanti agli occhi incantati dei presenti a tavola. Spesso, però, le nostre aspettative da favola non coincidono con la realtà. Quando, speranzose, apriamo il forno, purtroppo ciò che tiriamo fuori non è una torta alta e soffice come una nuvola. Ma un dolce afflosciato e anche un po’ triste da guardare. E magari anche bruciato in alcune parti.

Ma non abbandoniamo le speranze, né guanto da forno e grembiule. Perché non tutti conoscono il semplice trucco che può trasformare un impasto comune nella base di un dolce incredibile. E che sarà alto e soffice, come le torte che realizzano i grandi maestri pasticceri.

Un ingrediente quasi magico

Per ottenere una torta spettacolare, il segreto è l’aggiunta di un ingrediente che, allo scopo, è quasi magico. Si tratta di un preparato abbastanza comune, ma che, in genere, viene utilizzato solo se la ricetta lo prevede. Per cui, se nelle istruzioni non è indicato, non viene in mente di utilizzarlo. Sveliamo subito il mistero.

Non tutti conoscono il semplice trucco che rende l’impasto perfetto e la torta soffice come una nuvola

È la fecola di patate che rende l’impasto della torta perfetto e assicura al dolce la soffice riuscita. All’interno di una ricetta, se non è previsto l’utilizzo, si deve sostituire una parte dei grammi di farina con la fecola di patate. La sostituzione dovrà corrispondere alla porzione di un terzo. Per comprendere meglio, prendiamo ad esempio la ricetta di una torta che preveda l’utilizzo di 300 g di farina 00. Noi dovremo utilizzare 200 g di farina 00 e 100 g di fecola di patate. In questo modo, la nostra torta diventerà soffice come una nuvola.

L’effetto sarà poi ancora più spettacolare se verseremo l’impasto in una teglia dai bordi alti. In mancanza di questa, potremmo ricreare l’elevazione utilizzando la carta da forno. Basta applicare un foglio alto ai bordi della tortiera, lungo l’intero perimetro. Potremo fare in modo che resti fermo spalmando un po’ di burro ai lati della tortiera. La torta infornata crescerà in altezza e, grazie alla fecola al suo interno, sarà morbidissima.

