Cimentarsi nella cucina dei dolci piace a molte persone. Certo, però, se si vuole ottenere un risultato impeccabile, si devono seguire attentamente le indicazioni delle ricette. A volte, infatti, si vogliono preparare una torta o un dolce particolare, ma non si ha pratica o costanza. Per questi motivi, capita di prendere alla leggera alcune istruzioni. Una di queste riguarda il tipico ingrediente delle uova, di uso molto comune all’interno delle preparazioni dolciarie. Molte ricette richiedono infatti l’utilizzo delle uova non sempre intere, ma, magari, solo una delle loro due parti separata dall’altra. Alcune volte, infatti, sarebbero necessari solo gli albumi d’uovo, mentre per altre ricette servirebbero i tuorli.

Magari non si ha molta voglia di seguire queste indicazioni, o non si è proprio capaci a separare le due parti dell’uovo. Così, lo si rompe intero nell’impasto. E, purtroppo, il risultato finale non è quello che coincide con le aspettative. Per risolvere, si deve imparare a fare quello che richiedono le ricette di cucina. Ecco come dividere tuorli e albumi nel modo giusto e ottenere anche dolci perfetti grazie a un trucco geniale.

Perché separarli

Gli albumi e i tuorli hanno funzione diversa all’interno di un preparato culinario. Il tuorlo è ideale, ad esempio, alla lavorazione della frolla, perché rende la pasta friabile a seguito della cottura. L’albume si può aggiungere a parte nei composti, dopo essere stato montato a neve. Con i soli albumi si possono realizzare ad esempio le meringhe. Ma una sola goccia di tuorlo residuo potrebbe rovinare l’intera riuscita del preparato, a causa dei grassi che sgonfierebbero l’impasto.

Come dividere tuorli e albumi nel modo giusto e un segreto per ottenere dolci da alta pasticceria

Se vogliamo che le nostre ricette riescano alla perfezione, dobbiamo necessariamente imparare a separare tuorli e albumi, quando richiesto. Per farlo, possiamo utilizzare lo stesso guscio d’uovo. Per sicurezza, e per evitare contaminazioni, dovremmo prima lavarlo e asciugarlo. Romperemo quindi l’uovo a metà e useremo le due parti di guscio come contenitori per il passaggio del tuorlo. Lasceremo invece cadere l’albume all’interno di un piatto fondo, posto sotto le nostre mani. In questo modo, riusciremo a separare bene albumi e tuorli. Se vogliamo però ottenere dolci come quelli che preparano i maestri pasticceri, dobbiamo rivolgere la massima attenzione agli albumi. Quando montati a neve, sono in grado di dare un risultato spumoso e arioso ai dolci, rendendoli maestosi e simili a nuvole. Montarli in modo perfetto richiede la mancanza assoluta della minima traccia di tuorlo.

Un trucco fantastico può farci ottenere albumi perfetti, senza neanche un puntino di tuorlo. Basta rompere l’uovo in un piatto fondo e prendere una bottiglia di plastica vuota. Faremo un po’ di pressione sulla bottiglia per far uscire l’aria e la useremo per aspirare completamente il tuorlo. Il nostro albume sarà unico nella sua trasparenza impeccabile, pronto per dare il miglior risultato alla nostra preparazione.

Lettura consigliata

Ecco come riattivare il lievito di birra congelato in modo facile e con un trucco efficace per usarlo subito in cucina