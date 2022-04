Un incidente in cucina che può capitare a tutti, anche ai più esperti, è quello di bruciare i dolci nel forno. Forse siamo alle prime armi oppure siamo stati distratti da una telefonata o da un discorso. Il forno lo abbiamo dimenticato acceso e, soprattutto, non abbiamo più ricordato la presenza al suo interno della nostra crostata o dei biscotti preparati con tanta cura.

Il fumo e l’odore di bruciato ci hanno avvisato del pericolo, con un sussulto abbiamo indossato il guanto da forno e tirato fuori la nostra creazione rovinata. La delusione ci spinge a pensare che tutto sia perduto, per cui ci apprestiamo a buttare i dolci nell’immondizia.

Fermiamoci subito, perché pochi sanno che torte e biscotti bruciati dentro il forno si possono recuperare e diventare l’ingrediente base di un’altra golosa preparazione da dessert come la cheesecake. La particolarità della cheesecake è proprio quella di essere un dolce che poggia su una base di biscotti sbriciolati o di impasto di crosta dolce sbriciolato. Invece quindi di disperarci per la rovina della nostra preparazione in forno, possiamo riutilizzarla subito per cambiare programma e proporre ai nostri ospiti un dessert freddo come la cheesecake, aggiungendo alla nostra base questi ingredienti:

500 g di formaggio spalmabile;

100 g di burro;

150 ml di panna fresca;

85 g di zucchero;

1 baccello di vaniglia;

1 vasetto di marmellata di lamponi.

Pochi sanno che torte e biscotti bruciati in forno non si devono buttare ma si possono recuperare come base per una preparazione deliziosa

Per preparare la cheesecake mettiamo a fondere il burro in un pentolino sul fuoco. Prendiamo quindi i resti dei nostri biscotti o della nostra torta e sbricioliamoli per bene, avendo cura di eliminare tutte le parti annerite o bruciate. Amalgamiamo le parti sbriciolate con il burro fuso e trasferiamo la base ottenuta su un piatto da mettere in frigo.

Nel mentre, in una ciotola montiamo il formaggio con la panna, lo zucchero e la vaniglia, fino ad ottenere un agglomerato omogeneo e abbastanza solido. Preleviamo la base dal frigo e versiamoci sopra il composto di pasta e formaggio, livellando bene con il dorso di un cucchiaio. Mettiamo quindi in frigo per 4 ore.

Trascorso il tempo preleviamo la cheesecake e spalmiamo sulla sua sommità la marmellata di lamponi con un cucchiaio. Lasciamo nuovamente in frigo per 60 minuti. Allo scadere del tempo potremo servire finalmente il dolce ai nostri ospiti, magari insieme a una tazza di tè.

Lettura consigliata

Ecco come riciclare le uova di Pasqua realizzando un ingrediente utile anche per guarnire dolci in modo goloso