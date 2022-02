In quanti hanno accettato di fare un giro in questo famoso negozio solo per gustarsi un bel piatto di polpettine. È la giusta ricompensa dopo ore e ore passate tra scaffali pieni di mobili e complementi arredo. Una pausa più che meritata soprattutto se abbiamo accompagnato la nostra dolce metà a fare acquisti.

Non hanno bisogno di presentazioni, almeno una volta nella vita le abbiamo sicuramente provate. Dal gusto particolare e irresistibile, sono deliziose accompagnate da un buon purè di patate. Il metodo classico per servirle è in genere con una salsa ai mirtilli. Un accostamento che a prima vista sembra molto particolare, ma che bilancia bene piatto con quel tocco di acidità.

Ma cosa contengono queste golosissime polpettine? Forse non tutti ci crederanno ma la base è composta dal macinato misto di carne. Il segreto di quel gusto così particolare sta negli altri ingredienti.

Non tutti conoscono il segreto per preparare le famosissime polpette svedesi buone e morbide come le originali

Difficile da immaginare ma tra gli ingredienti segreti di questo sfizioso piatto c’è la senape. Spesso utilizzata nella salsa, in realtà se messa nell’impasto dona quel sapore particolare alle polpettine. Vediamo ora come prepararle in casa senza troppi sforzi.

Ingredienti per le polpette:

600 gr di macinato di manzo;

300 gr di macinato di maiale;

30 gr circa di senape;

60 ml di panna fresca;

1 cucchiaio abbondante di burro;

1 uovo;

60 gr di pangrattato;

30 ml di latte;

olio di semi per friggere;

sale q.b.

Ingredienti per la salsina ai mirtilli:

400 ml di brodo di carne;

350 ml di panna;

15 gr di marmellata di mirtilli.

Procedimento:

In una ciotola uniamo il pangrattato, la senape, il latte, la panna e l’uovo. Amalgamiamo bene il tutto e lasciamolo riposare per una decina di minuti;

Uniamo ora la carne macinata a grana fina e aggiustiamo di sale. Se vogliamo possiamo aggiungere anche un po’ di pepe, è opzionale;

Quando il composto sarà ben omogeneo creiamo le nostre polpettine delle dimensioni che preferiamo. Riponiamole su un vassoio o una placca da forno rivestita da carta da forno. Mettiamo il tutto in frigo per circa 1 ora;

Nel mentre facciamo bollire e ridurre il brodo di carne. Quando sarà circa la metà uniamo la panna e la marmellata. Mantechiamo per circa 20 minuti finché non avremo una salsa cremosa;

Ora cuociamo le polpette aggiungendo il burro e un po’ d’olio in una padella ben calda. Facciamo rosolare le polpette a fiamma media in modo che si formi la crosticina. Lasciamo cuocere per una decina di minuti e serviamole versando sopra la salsina.

Ecco, quindi, che non tutti conoscono il segreto per preparare questi meravigliosi bocconcini di origine svedese. Se proprio l’idea di inserire la senape nell’impasto non fa per noi possiamo sempre utilizzarla per la salsina di accompagnamento. Invece di usare quella ai mirtilli prepariamo una salsa alla senape perfetta per verdure e carne arrosto.

Approfondimento

Sono una prelibatezza queste polpette pronte in 15 minuti ricche di vitamina B3 che aiuta la digestione e potassio