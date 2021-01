Il purè di patate è un contorno gustosissimo che può accompagnare qualsiasi portata. Sta bene con carne e pesce. Richiede pochi ingredienti e poco tempo per prepararlo. Con questa ricetta classica della nonna si fa sempre un figurone.

Ecco la ricetta della nonna per un purè di patate cremoso

Anche se richiede l’utilizzo di pochi ingredienti, è facile sbagliare la consistenza. Questo dipende soprattutto da un fattore importantissimo. Le patate. Esatto, per preparare un purè da far invidia a tutti bisogna scegliere le patate giuste. Quelle più adatte a questa preparazione sono le patate farinose. Meglio se a pasta gialla.

Ingredienti

500gr di patate;

140ml di latte parzialmente scremato;

30gr di burro;

Sale q.b.

Procedimento

Prima di tutto vanno bollite le patate. Le peliamo e appena la pentola con l’acqua bolle, le tuffiamo dentro. Le lasciamo cuocere finché non saranno pronte. Indicativamente per 40 minuti. Per controllare basterà infilzare una patata con la forchetta. Se la patata scivola via è pronta. Le scoliamo e le schiacciamo. O con uno schiacciapatate, per un purè più omogeneo. Oppure va bene anche una forchetta, ma è probabile che rimarrà qualche grumo.

Ora in una pentola ampia mettiamo il latte e lo lasciamo riscaldare. Quando sarà caldo ma non a bollore, aggiungiamo le patate schiacciate. Mescoliamo bene, aggiustiamo di sale. Continuiamo a mescolare per 5 minuti finché il composto non sarà morbido e cremoso. Ora spegniamo il fornello, e finiamo con il burro. Il calore della pentola lo scioglierà, facendolo amalgamare alla perfezione. Mescoliamo e il purè è pronto per essere servito.

Ed ecco la ricetta della nonna per un purè di patate cremoso. Una ricetta semplicissima, ma ricca di sapore. Se ci piace possiamo aggiungere anche un po’ di formaggio grattugiato. O della noce moscata. Dopo il burro, per un gusto più saporito.

