Frequenti eruttazioni spesso imbarazzanti potrebbero essere la spia di queste malattie e non maleducazione o indigestione

Uno stile di vita attivo e un regime alimentare sano sono le basi per costruire il proprio benessere e sono indispensabili per contrastare numerose patologie anche gravi. Ma anche piccoli e fastidiosi disturbi quotidiani, come ad esempio stipsi e gonfiore, che talvolta possono influire negativamente anche sull’umore, rendendoci insofferenti. Tuttavia quando determinati malesseri diventano cronici è necessario correre ai ripari. Ad esempio soffrire di gonfiori addominali talvolta potrebbe essere il sintomo di un’intolleranza alimentare ed è necessario pertanto approfondire facendosi consigliare dal proprio medico. Ad ogni modo, a volte potrebbe capitare, nonostante le nostre abitudini alimentari siano sane, di sentirsi gonfi e di avere frequenti eruttazioni spesso imbarazzanti.

Queste ultime non sono altro che l’espulsione dell’aria in eccesso che abbiamo nello stomaco, mediante la bocca. È alquanto imbarazzante la situazione in cui scappi di eruttare innanzi al nostro interlocutore. Quando il fenomeno diventa frequente potrebbe indicare, non una semplice indigestione, ma anche una gastrite, un’infezione ai danni dello stomaco, un’ulcera e addirittura un tumore allo stomaco.

Frequenti eruttazioni spesso imbarazzanti potrebbero il segnale di queste patologie molto comuni e non di maleducazione o indigestione

Tuttavia secondo uno studio, un’eruttazione clinicamente significativa potrebbe essere associata a bruciori di stomaco, dispepsia funzionale, ma anche ad ansia, depressione e disturbi del sonno. L’obiettivo dello studio è consistito nell’esaminare le caratteristiche cliniche dell’eruttazione clinicamente significativa negli adulti.

Sono stati esaminati pertanto 1998 soggetti che sono stati in ospedale per controlli sanitari annuali. Dai risultati è emerso che i pazienti con eruttazione clinicamente significativa presentavano una dispepsia funzionale. Inoltre anche ansia, depressione e disturbi del sonno erano significativamente più alti nei pazienti che avevano dichiarato di soffrire di eruttazione cronica. Pertanto, appare chiara anche la stretta correlazione tra psiche e stomaco. Sebbene in generale questa consista nell’atto di espellere rumorosamente gas dallo stomaco o dall’esofago, frequenti eruttazioni spesso imbarazzanti potrebbero dunque indicare svariate patologie.

Situazioni legate allo stress, all’ansia o all’insonnia possono influire in maniera determinante sul corretto funzionamento dello stomaco e dell’intestino. Di conseguenza, oltre a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, sarà necessario evitare tutte quelle situazioni di stress, magari praticando un’attività all’aperto. Si pensi alla camminata, grazie alla quale potremmo addirittura risparmiare a fine anno 700 euro.

Approfondimento

