Spesso e volentieri quando serviamo i nostri secondi piatti non sappiamo mai come accompagnarli. Prepariamo un gustoso arrosto misto e non pensiamo mai alle salse. Questo anche perché siamo abituati a marinare prima la carne per dare più sapore. Ma in realtà alcuni piatti si sposano benissimo con questa salsa dal sapore particolare che prepareremo oggi.

Non solo secondi di carne

Abbinare la giusta salsa che esalti alla perfezione i sapori non è necessario solo con la carne. Infatti, anche quando si servono formaggi o verdure grigliate sarebbe bene servire una salsa. Pensiamo ad una porzione di incredibili patatine fritte senza né ketchup o maionese. Non avrebbe lo stesso gusto.

Ecco una deliziosa salsa per accompagnare verdure e carne arrosto facilissima da preparare

Questa salsa di origini Anglosassoni viene chiamata Honey Mustard, ma non è altro che una salsa di senape al miele. L’accostamento di questi due ingredienti potrebbe sembrare alquanto strano. Ma dopo averla provata diventerà una vera fissa e la useremo per condire qualsiasi cosa.

Ma vediamo come preparare questa gustosa salsa alla senape e miele

Possiamo preparare la nostra salsa da zero oppure utilizzarne una pronta. Ma se scegliamo un prodotto già confezionato controlliamo sempre la lista degli ingredienti. Meglio optare per una salsa che non abbia aggiunta di coloranti, conservanti o esaltatori di sapidità.

Per la ricetta della senape classica ci serviranno:

200 gr di grani di senape,

100 ml di aceto di mele;

40 ml di olio EVO;

40 gr di zucchero di canna;

acqua e sale q.b.

Mettiamo i grani di senape, l’olio, l’aceto e lo zucchero nel mixer. Azioniamolo e lasciamo che macini tutto, poi aggiungiamo un pizzico di sale e dell’acqua se la consistenza è troppo cremosa. Ora passiamo agli ingredienti per realizzare la senape al miele. Serviranno circa 30 gr di miele di acacia, un cucchiaio di zucchero e circa 120 gr della nostra senape.

Bisogna sciogliere il miele in un pentolino sul fornello a fiamma bassa. Aggiungiamo il cucchiaio di zucchero e un po’ di acqua. Facciamo scaldare e quando l’acqua sarà evaporata e avremo uno sciroppo spegniamo il fornello. Lasciamo raffreddare e poi mescoliamo lo sciroppo alla senape e la salsa è pronta.

E quindi ecco una deliziosa salsa per accompagnare verdure e carne arrosto facilissima da preparare. Per una salsa alla senape ancora più gustosa possiamo utilizzare la senape di Digione. Originaria del comune francese di Digione è una delle senapi più famose e piccanti che ci siano.