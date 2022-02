Il colesterolo è uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Molti pazienti con il colesterolo elevato affrontano il problema con l’assunzione di farmaci che hanno come obiettivo quello di contrastare l’aumento della sostanza nel sangue. Ma questo non è l’unico modo per contrastare l’ipercolesterolemia. Uno studio condotto presso la Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota in USA, avrebbe scoperto una soluzione altrettanto efficace.

Il numero di coloro che soffrono di colesterolo alto è in crescita. Questo problema è responsabile delle principali malattie che colpiscono l’apparato cardiovascolare, come aterosclerosi, infarto del miocardio, fenomeni trombotici ed altri. La medicina consiglia due soluzioni, una dieta sana, povera di grassi e l’assunzione di farmaci su indicazione medica. Oltre, ovviamente, all’attività fisica.

I farmaci, come le statine, sono efficaci nell’inibizione della formazione di colesterolo, ma hanno un problema. Alcune persone affette dal colesterolo alto non possono assumere le statine. Come intervenire su questi pazienti?

La medicina ci insegna che il colesterolo si combatte anche, e soprattutto, con una corretta alimentazione. I migliori cibi per prevenire il colesterolo sono quelli di origine vegetale e con pochi grassi. Facciamo un esempio. Gli italiani sono amanti della pasta ma i condimenti ricchi di grassi possono favorire il colesterolo. Basta utilizzare il condimento adatto per avere un primo a impatto quasi zero sul colesterolo e che fa bene a cuore e cervello.

Per abbassare il colesterolo oltre ai farmaci la scienza ci indica questa veloce soluzione che potrebbe funzionare per molti

Una dieta attenta al colesterolo non solo fa bene al cuore ma mantiene anche la linea. Alcuni alimenti in particolare sono più indicati per tenere sotto controllo il colesterolo e aiutano anche a dimagrire. Una recente studio condotto da Stephen Kopecky, cardiologo presso la Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota in USA, ha fatto un’interessante scoperta. Alcuni cibi possono essere sostituiti dei farmaci e se assunti con regolarità potrebbero abbassare il livello di colesterolo nel sangue.

Un gruppo di pazienti per 30 giorni ha seguito una dieta denominata Step One Foods. In questo esperimento i pazienti per abbassare il colesterolo hanno variato leggermente la normale dieta assumendo due volte al giorno dei cibi specifici.

Questi alimenti hanno le caratteristiche di aiutare a ridurre il colesterolo cattivo nel sangue. Ebbene, il livello di colesterolo cattivo dopo un mese era calato in media del 9% nei pazienti che hanno partecipato all’esperimenti. Alcuni di loro hanno avuto un calo anche del 30%. Gli eccezionali risultati di questo studio sono stati pubblicati sul Journal of Nutrition.

Secondo Stephen Kopecky, questi risultati dimostrano che anche con piccoli cambiamenti di abitudini alimentari si possono ottenere risultati importanti nella lotta al colesterolo. Inoltre questo approccio potrebbe essere utilissimo a tutti coloro che soffrendo di ipercolesterolemia, non possono assumere i farmaci contro l’eccesso di grassi nel sangue.

