Non sottovalutiamo questi borghi medioevali in Lombardia

Trascorrere una vacanza in Lombardia e girare alla scoperta di borghi che non sono al centro dell’attenzione ci può riservare tante sorprese. Potremmo scoprire le bellezze di luoghi storici immersi nella natura, alternare visite a vecchie chiese e bagni al lago, passeggiare per vie antiche o per sentieri selvatici. Tutto il panorama del nord Italia è in grado di stupirci e quello lombardo non ha niente da invidiare alle località turistiche più rinomate.

Diversi borghi sono stati ristrutturati, le parti più antiche sono state messe in sicurezza, mentre la ricezione dei turisti è migliorata grazie alle dotazioni Wi Fi e ai punti informazione.

Anche se In Italia i collegamenti non stanno al primo posto delle classifiche europee in quanto a efficienza e modernità, i borghi della Lombardia si possono raggiungere con mezzi diversi. Le differenze con il resto dell’Europa sono minime.

Per esempio, se volessimo arrivare nella parte Nord fino alle rive del Lago di Como dove si trova Bellagio, impiegheremmo meno di 1 ora di treno partendo dalla stazione di Milano.

Se non sottovalutiamo alcuni borghi meno conosciuti della Lombardia, potremmo avere tante sorprese durante i nostri spostamenti. Le strade che si trovano attorno al lago possono essere percorse tramite corriere avendo la possibilità di godere delle viste spettacolari dall’alto. I vari borghi che si trovano nei diversi versanti sono collegati dai battelli e ogni spostamento ci da la possibilità di studiare questi posti da punti di vista sempre nuovi. Bellagio è un borgo caratteristico ricco di colori e piccole vie che ci riportano indietro nel tempo. Allo stesso modo è ben attrezzato per farci alloggiare in comodi alberghi e assaggiare la cucina tipica nei vari ristoranti della zona. Le piazze sono pulite e sempre adornate di fiori.

Ancora più a Nord si trova la Valchiavenna, in provincia di Sondrio. Questi sono posti che hanno tantissimo da offrire. Chiavenna è un borgo medioevale che si raggiunge da Milano in un paio di ore facendo scalo a Colico.

Il centro storico di Chiavenna è ricco di costruzioni del Medioevo e di crotti, cioè rientranze naturali formatesi tra i massi in cui oggi sorgono tradizionali ristoranti che cucinano piatti tipici. Il Parco archeologico botanico e quello delle Marmitte dei Giganti non si possono perdere. Il primo offre una vista spettacolare, il secondo è una vera e propria riserva naturale. Nei dintorni di Chiavenna troviamo le cascate dell’Acquafraggia.

Panorami completamente diversi ci regala Monza, un borgo che ha una posizione veramente strategica. A pochi chilometri da Milano, questa piccola cittadina è tutta da scoprire. Dalle innumerevoli chiese al centro storico, dalla Villa Reale all’Arengario, antico palazzo comunale, palazzi e ville di di grande importanza architettonica non mancano. Il Parco di Monza e i Giardini Reali sono luoghi di interesse naturalistico e botanico.

Mentre il quartiere di San Gerardino offre una vista prospettica completamente diversa. Conosciuta soprattutto per l’autodromo, il borgo antico è in grado di offrire molto di più.

