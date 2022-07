Non arrivano da Paesi lontani i costumi da bagno più venduti di questa estate che pongono l’accento sul problema ambientale. Tagliare i costi e utilizzare materiali ecologici sono necessità primarie per le aziende più giovani che si affacciano sul mercato con una mentalità nuova.

Chi compra, invece, cerca sempre la stessa cosa, cioè un costume da bagno da vestire senza patemi, che copra qualche difetto e faccia sentire a proprio agio chi lo indossa. Questi nuovi modelli potrebbero soddisfare molte esigenze. Perché le proposte non riguardano solo bikini o modelli minimali ma anche costumi interi in grado di assecondare il fisico in base alla forma.

I vari passaggi della produzione sono trasparenti, i filati ecosostenibili e i costumi hanno tante qualità. Si asciugano più in fretta e hanno la speciale protezione contro salsedine e cloro. Questi materiali sono stati ottenuti lavorando vari scarti della produzione.

In giro per l’Italia

Fisico a pera e a triangolo non sono più un problema. Questi nuovi modelli prevedono bikini e trikini che aiutano a fare sembrare il busto più voluminoso. Spesso sono accompagnate da balze o voilant o altre applicazioni che attirano l’attenzione, allontanandola dai difetti che non ci piacciono.

Con il fisico a triangolo, per esempio, possiamo optare per modelli che si intrecciano sulla schiena o sul collo, mettendo in risalto le spalle. Nei fianchi possiamo scegliere i fiocchi, ma se vogliamo un costume intero, non dobbiamo esitare. Per fisici di questo tipo sono decisamente un’ottima scelta.

Il marchio Lido originario di Venezia è in grado di offrirci prodotti totalmente made in Italy. I materiali sono riciclati e il nylon è rigenerato. Si tratta di lavorazioni che non impattano sull’ambiente e lo tutelano con scelte estremamente ecologiche. I costumi interi hanno design veramente interessanti.

Fisico a pera e a triangolo camuffati con questi costumi sostenibili del 2022

È il marchio Oséree che si è mosso più di tutti utilizzando il naylon rigenerato come materiale principale. Il problema delle reti da pesca abbandonate negli oceani è sempre vivo e mette a rischio numerose specie marine. Raccoglierle e riutilizzarle sono operazioni di immenso valore. Se poi si ottengono costumi resistenti e dalle linee eleganti che ci aiutano a nascondere i nostri difetti, si ottiene il massimo. Tutte le forme hanno un costume adatto ed è impossibile sbagliare.

Quando si parla di applicazioni che possono spostare l’attenzione lontano dai difetti che odiamo, con il marchio UND facciamo centro. Sono modelli che trovano origine a Bologna, la collezione è ricca di inserti e fantasie totalmente made in Italy.

Le scelte sono tante e possiamo soddisfare ogni necessità a prescindere dal fisico. Scendere in spiaggia deve rimanere un piacere da non perdere, quando c’è uno sguardo attento all’ambiente, poi, la soddisfazione è doppia. Lo stile italiano non tradisce mai.

Lettura consigliata

Anche i capelli più sottili potrebbero infoltirsi con questi integratori vitaminici