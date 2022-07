Le temperature stanno diventando roventi e negli ultimi giorni di lavoro prima delle ferie la nostra mente è rivolta alle vacanze. Il mare è spesso ai primi posti nei desideri dei turisti che vogliono evadere dalla città, ma quando caldo e afa sono insopportabili pensare a località fresche in cui trovare refrigerio può spingerti a cambiare meta.

Ci sono alcune regioni in Italia che sono tra le più rinomate al mondo per spiagge e strutture per la balneazione. Ma ci sono alcune località in cui è il verde a dominare e l’altura porta temperature più ragionevoli, fresco e tanto relax.

Diverse regioni del centro Italia e del nord sono battute dai vacanzieri che non amano il caldo della spiaggia. Si trovano in Umbria, Lazio e in montagna alcune delle località in cui si sta meglio in questo periodo dell’anno. Vediamo come arrivarci.

Acqua protagonista

Lago del Salto è un bacino artificiale molto ampio che si trova nella parte più alta del Lazio. Si raggiunge tramite la strada regionale 578 per arrivare nel Cicolano vicino al monte Cervia. È una zona ricca di fiordi e insenature e boschi di quercia e castagno. La natura selvaggia e incontaminata ci circonda e pernottando a borgo San Pietro o a Petrella Salto possiamo trascorrere un periodo di totale riposo. La Riserva Naturale del Monte Navegna e del Monte Cervia ci consegna delle bellezze naturali uniche. La zona è ricca di castelli perduti e di panorami indimenticabili.

Spostandoci dal Lazio all’Umbria, troviamo numerosi siti interessanti sia per trascorre le vacanze che per brevi gite in compagnia. Uno di questi è molto famoso, si tratta delle Cascate delle Marmore che si trovano in una zona rigogliosa ricca di salici, ontani e lecci in provincia di Terni.

Si trovano in Umbria, Lazio e in montagna questi posti freschi per l’estate

Le temperature alle cascate d’estate salgono ma permettono di respirare e il Giardino Botanico all’interno del Parco Regionale Fluviale del Nera ci regala flora e fauna uniche al Mondo. La zona è adatta per le escursioni perché è ricca di sentieri, ce ne sono 6 e sono tutti diversi tra loro, ma sempre con panorami mozzafiato. A Terni è facile trovare una sistemazione per dormire, i ristoranti propongono cucina tipica, la cittadina non è mai sovraffollata di turisti ed è la base ideale per le avventure in mezzo alla natura.

Se vogliamo continuare il nostro viaggio salendo verso il nord dello stivale, il primo pensiero è per Madonna di Campiglio, che è una località viva d’estate quanto in inverno. Una vacanza non basta per vederla tutta o per fare tutte le cose che questo territorio propone. Il giro dei 5 laghi, per esempio, è affascinante ma impegnativo. Si sale con la telecabina e si decide il percorso da fare a piedi. Questa è una delle escursioni più famose della zona. Se siamo in cerca di avventura, con le cascate della Val di Genova e la via delle Bocchette troveremo pane per i nostri denti.

Lettura consigliata

