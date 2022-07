La successione a causa di morte è un istituto giuridico che rientra in un ramo del diritto civile. Precisamente, rientra nel diritto successorio e fa scattare, per il patrimonio e per i beni del defunto, il subentro da parte dei legittimi beneficiari.

Per la successione, inoltre, ci sono degli step e delle tempistiche che devono essere sempre rispettate. Questo considerando anche il fatto che, con la successione, per gli eredi scattano pure gli obblighi di dichiarazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Nonché l’eventuale pagamento delle imposte. Vediamo allora, proprio per la successione, quando questa si apre e dove ed entro quando occorre presentare al Fisco la dichiarazione di successione che è obbligatoria.

Cosa sapere su apertura dinanzi al notaio e dichiarazione di successione

In particolare, dinanzi al notaio è il luogo dove si apre la successione. In più, così come è previsto dall’articolo 456 del Codice Civile, la successione si apre al momento della morte. E nell’ultimo luogo dove il de cuius ha avuto il domicilio.

Questa è quindi la risposta su cosa sapere su apertura dinanzi al notaio. Ma passiamo ora, come sopra accennato, a quali sono gli adempimenti previsti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione di successione al Fisco, come ed entro quando di presenta all’Agenzia delle Entrate

Nel dettaglio, a partire dalla data di apertura dinanzi al notaio, ci sono dodici mesi di tempo per per la presentazione della dichiarazione di successione al Fisco. Con la possibilità di utilizzare, in alternativa, tre possibili canali:

si può presentare la dichiarazione di successione attraverso i canali telematici del Fisco;

è possibile avvalersi per la presentazione della dichiarazione di successione di un intermediario abilitato;

gli eredi possono presentarsi di persona presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Per la successione c’è pure il nuovo servizio web. Con la dichiarazione che è precompilata

Inoltre, sul portale dell’Agenzia delle Entrate è attivo pure il servizio dichiarazione di successione precompilata web. Un servizio che, in particolare, facilita l’adempimento grazie ai dati precompilati. Precisamente, si tratta di dati precaricati. Per effetto della presentazione di una precedente dichiarazione di successione telematica.

La presentazione della dichiarazione di successione, tra l’altro, è obbligatoria. Non solo per sancire il trasferimento di beni e di patrimoni. Ma anche, come sopra accennato, per versare eventualmente le imposte. Queste sono calcolate al netto delle franchigie che sono previste e dipendono, tra l’altro, pure dal grado di parentela degli eredi.

Lettura consigliata

Come fare la dichiarazione di successione della casa in comunione dei beni senza errori