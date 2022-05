Non solo zanzare e formiche, questa pianta allontanerebbe quasi tutti gli insetti fastidiosi in un colpo solo secondo gli scienziati

Ogni giorno leggiamo di qualche nuovo rimedio naturale contro gli insetti, ma alcuni di questi consigli sono privi di fondamento. Altri suggerimenti funzionano bene contro alcuni insetti, ma sono del tutto inutili contro altre specie. Per chi non ha tempo da perdere con decine di rimedi diversi, esiste una soluzione che potrebbe avere un’ampia efficacia.

La recente scoperta scientifica contro più di 10 insetti diversi

A tutti piace godersi l’aria tiepida di maggio, ma nessuno vuole farsi massacrare dai morsi degli insetti. È possibile cenare in giardino o tenere aperte le finestre senza invitare in casa zanzare e altre creature fastidiose? Fortunatamente sì e non c’è nemmeno bisogno di comprare necessariamente costosi repellenti chimici. Al posto degli zampironi, per esempio, si potrebbe creare un raffinato centrotavola che allontana le zanzare e fa fare un figurone con gli ospiti.

In alternativa, ci si può affidare a una recente scoperta scientifica. Un team di ricercatori ha individuato un’erba dalle proprietà interessanti: non solo zanzare e formiche, questa pianta potrebbe fare da repellente contro una decina di specie diverse di insetti (forse anche di più). A confermarlo sono gli scienziati della Northwestern University e dell’Università di Lund, che hanno individuato una sostanza chiamata nepetalattone. La molecola è del tutto innocua per gli umani, ma causerebbe fastidio ad una serie di insetti:

zanzare;

formiche;

moscerini;

scarafaggi;

ragni;

acari;

termiti;

zecche;

vespe;

afidi.

Questi sono gli insetti su cui il nepetalattone è stato testato con risultati ottimi, addirittura comparabili a quelli della dietiltoluamide (uno fra i repellenti antizanzare più diffusi). È possibile che il nepetalattone funzioni anche contro altre specie. In particolare, potrebbe essere tra le sostanze utili per allontanare le cimici. Il bello è che questa molecola è più facile da trovare di quel che si pensi.

Non solo zanzare e formiche, questa pianta allontanerebbe quasi tutti gli insetti fastidiosi in un colpo solo secondo gli scienziati

Il nepetalattone, efficace contro svariati insetti, si trova in una pianta davvero molto comune: stiamo parlando della nepeta cataria, nota anche come erba gatta. Sì, proprio la pianta adorata dai nostri amici felini! Per sfruttare le proprietà della nepeta cataria il consiglio è di posizionare qualche vasetto sui davanzali delle finestre da cui entrano gli insetti. L’odore dissuaderà le fastidiose creature dall’entrare in casa e il bello è che la pianta richiede pochissime cure.

In alternativa si può semplicemente strofinare qualche foglia di erba gatta sulla pelle per ottenere circa 30 minuti di protezione dagli insetti, oppure acquistare in erboristeria dell’olio essenziale di nepeta cataria: basterà mescolarne un paio di gocce nella propria lozione per il corpo preferita (meglio se non profumata), ed ecco pronto un repellente fai da te. Attenzione però: è consigliabile testare prima questo rimedio su una piccola superficie di pelle, perché potrebbe causare reazioni allergiche. In caso di dubbio è sicuramente meglio chiedere al medico.

Approfondimento

Come liberarsi delle mosche dello scarico prima che invadano il tuo bagno