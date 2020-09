Ti è mai capitato di vedere dei piccoli insetti, simili a mosche, che svolazzano accanto al tuo lavandino? Sappi che, se le ignori, rischi un’infestazione. Scopri come liberarsi delle mosche dello scarico prima che invadano il tuo bagno.

Cosa sono le mosche dello scarico

Le mosche dello scarico sono conosciute anche come mosche di fogna e mosche-falene. Il loro vero nome, però, è Psychodidae. Le puoi riconoscere grazie alle piccole ali dalla forma arrotondata e con venature. Sono di colore marrone o nero e il loro corpo è peloso.

Ti può essere capitato di vederne un paio svolazzare attorno al tuo lavandino o alla tua doccia. Ebbene, ti interesserà sapere che non sono lì per caso: vogliono deporre le uova negli scarichi. Una volta che le uova si sono schiuse, nasceranno le larve di Psychodidae, ovvero dei minuscoli vermicelli neri.

Le larve si nutriranno del materiale organico in decomposizione presente nelle tubature. Per esempio, i capelli che si accumulano nello scaricano della doccia. Infine, si trasformeranno in moscerini e risaliranno lo scarico, tornando a svolazzare nel tuo bagno.

Fortunatamente, le mosche dello scarico non pungono. Tuttavia, sono un veicolo di batteri. Ecco perché è importante capire come liberarsi delle mosche dello scarico prima che invadano il tuo bagno.

Come combattere un’infestazione

Per liberarti delle mosche-falene, devi innanzitutto capire se hanno già deposto le uova in uno scarico. Se sì, occorre individuare quale.

Generalmente le Psychodidae tendono a rimanere vicine allo scarico da cui sono emerse. Se le vedi volare accanto al lavandino, quindi, è probabile che l’infestazione abbia origine da lì. Per esserne del tutto sicuro, però, prova a incollare una striscia di nastro adesivo sullo scarico, con la parte appiccicosa rivolta verso il basso. Ripetendo l’operazione per almeno tre o quattro giorni, dovresti trovare alcune mosche intrappolate sullo scotch.

Una volta individuato lo scarico incriminato, devi pulirlo a fondo. Lo scopo è uccidere le larve ed eliminare il materiale di cui si cibano. Prova a utilizzare una spazzola o un cavo flessibile di metallo per rimuovere tutti i residui, e in particolare i capelli.

Dovrai poi versare nello scarico un prodotto in gel per la rimozione del materiale organico dalle tubature. Se invece preferisci un rimedio naturale, prova con acqua bollente, bicarbonato e aceto. Infine, dovrai continuare a uccidere tutte le mosche degli scarichi che troverai in giro per il bagno, finché non avrai definitivamente sconfitto l’infestazione.

Ma soprattutto, ricorda: la miglior difesa in questo caso è la prevenzione. Non dimenticarti quindi di pulire gli scarichi con costanza. E se oltre che con le mosche hai problemi coi piccioni, scopri come liberartene con metodi naturali.