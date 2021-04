Con l’arrivo della bella stagione, torna la voglia di pranzi e cene all’aperto. Soprattutto per chi ha la fortuna di poter sfruttare un balcone o un giardino. Purtroppo, c’è un ospite indesiderato in grado di rovinare anche la più piacevole delle serate all’aria aperta. Si tratta, ovviamente, di zanzare e altri insetti.

Come liberarsene? Ecco un rimedio naturale: addio agli zampironi con questo raffinato centrotavola fai-da-te che allontana le zanzare e fa fare un figurone con gli ospiti.

Trovare il recipiente giusto per centrotavola fai-da-te che tiene al largo gli insetti

Per tenere lontani gli insetti dalle tavolate primaverili o estive, molti usano gli zampironi. Questi, però, non sono molto belli a vedersi. E hanno un odore che alcuni trovano fastidioso.

Fortunatamente, esiste un metodo per allontanare gli insetti senza rinunciare all’estetica. Anzi, aggiungendo un tocco colorato e decisamente elegante. Insomma, addio agli zampironi con questo raffinato centrotavola fai-da-te che allontana le zanzare e fa fare un figurone con gli ospiti.

Per realizzare il centrotavola, innanzitutto bisogna procurarsi un recipiente adatto. Serve, infatti, un contenitore di vetro. La scelta dipende dallo stile che si vuole dare alla tavola. Per un’estetica più elegante, si può, infatti, scegliere un vaso dall’imboccatura piuttosto larga. Ma anche una ciotola bassa e ampia.

In alternativa, per uno stile rustico ma comunque chic, basta una brocca. Oppure si può scegliere l’opzione che permette anche di riciclare: sfruttare vecchi barattoli di vetro.

Ecco come realizzare il centrotavola

Una volta trovato il recipiente adatto, occorre procurarsi degli agrumi. Si possono usare limone e lime, ma anche le arance per un tocco di colore in più. I frutti vanno tagliati a fettine rotonde e sottili. Servono, poi, anche dei rametti di erbe aromatiche. Basilico o rosmarino sono le più comuni. Ma anche timo, citronella o melissa sono perfette allo scopo. Oppure, qualche ciuffo di questa pianta, in grado di allontanare tutti gli insetti in un colpo solo.

Infine, bisogna acquistare delle candele piccole e rotonde. Si possono scegliere quelle apposite per allontanare gli insetti. Oppure quelle che si preferiscono.

Una volta che si ha a disposizione tutto il necessario, ecco come procedere. Riempire d’acqua il recipiente, poi disporvi all’interno le fettine di agrumi e le erbe. Far poi galleggiare le candele sul pelo dell’acqua e accenderle.

La candela, bruciando, diffonderà l’aroma delle erbe e degli agrumi, allontanando così gli insetti. Addio agli zampironi con questo raffinato centrotavola fai-da-te che allontana le zanzare e fa fare un figurone con gli ospiti!