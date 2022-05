Nelle nostre cucine hanno ormai preso piede un’infinità di elettrodomestici, che le rendono ultratecnologiche e sempre più distanti da quelle rustiche delle nonne.

I pezzi forti sono gli immancabili frigorifero e forno ma anche la lavastoviglie sta conquistando sempre più case, insieme ai piccoli elettrodomestici come impastatrice e frullatore.

In mezzo a questo mare di tecnologia, però, è emerso anche un altro accessorio che da tempo è diventato un must have. Stiamo parlando del forno a microonde, quel “magico” rettangolo che in pochi minuti riscalda qualsiasi pietanza, scongela e svolge ormai tantissime funzioni smart. Usarlo è un vero gioco da ragazzi, soprattutto dopo aver preso confidenza con le manopole, i tasti o il modernissimo schermo touch.

Più complicato, invece, potrebbe essere tenerlo perfettamente pulito, soprattutto nella parte interna, preda di schizzi e odori che facilmente rimangono impregnati. Per una pulizia profonda con rimedi naturali potremmo utilizzare la classica combinazione aceto e bicarbonato.

Come scopriremo in questo articolo, però, nella nostra cucina potremmo trovare anche un altro prodotto molto efficace, che ci farà risparmiare tempo e denaro, azzerando la fatica.

Per pulire il forno a microonde incrostato non aceto e bicarbonato ma questo trucchetto naturale che elimina anche la puzza di bruciato

Per rimuovere ostinate incrostazioni e per profumare il nostro microonde da cima a fondo, in un colpo solo, basterebbe usare un limone.

Questo frutto, infatti, alleato di innumerevoli pulizie domestiche, è la nostra arma segreta per sgrassare, smacchiare, igienizzare, deodorare e lucidare, dicendo stop a prodotti chimici. Con mezzo limone possiamo fare magie e il suo impiego si estende quasi per tutta la casa.

Per esempio, in bagno possiamo usarlo così per pulire e sbiancare il water eliminando incrostazioni e macchie gialle e nere.

Tornando in cucina, con questo profumato agrume potremmo realizzare una pulizia profonda del microonde, impiegando pochissimo tempo, senza faticare. Infatti, lo utilizzeremo in un modo del tutto innovativo e così farà da solo gran parte del lavoro duro.

Un limone e 5 minuti

La prima cosa che dovremmo fare sarebbe scegliere un limone particolarmente grosso e possibilmente non verde. Una volta scelto dovremmo schiacciarlo rotolandolo su un tavolo in modo tale da renderlo più succoso.

A questo punto dovremmo dividerlo a metà e spremerlo, anche con uno spremiagrumi, per ricavare tutto il succo. Questo dovremmo versarlo in una ciotolina adatta per microonde, mettendo al suo interno anche le due metà con la polpa spremuta rivolta verso l’alto.

Dopo, dovremmo attivare l’elettrodomestico per 5 minuti in modo che il succo possa schizzare dappertutto e che il calore faccia sciogliere le incrostazioni. Infine, dovremmo rimuovere la ciotola e passare su ogni angolo una pezza morbida e asciutta, senza tralasciare sportello, vetro e piattello.

Quindi, ecco svelato il geniale trucchetto per pulire il forno a microonde incrostato, eliminando qualsiasi puzza e tenendo a riposo aceto e bicarbonato.

