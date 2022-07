L’estate è il momento perfetto per sfoggiare nuove tendenze. Per le lettrici più attente, questo significa analizzare il proprio armadio per verificare, anzitutto, se c’è qualcosa che è tornato di moda. In tante vogliono essere sempre al top, che sia in occasioni mondane o al lavoro. Ebbene, ci sono tante idee da poter scegliere per fare bella figura in ogni occasione e risultare sempre eleganti e alla moda. Basta poco per recuperare quel bel vestitino che sta da mesi in armadio, pronto per essere indossato e pensare che non solo tagli di capelli alla moda o dei vestiti nuovi possano fare la differenza, ma anche altri dettagli, molto spesso sottovalutati.

Se proprio non si dovesse avere nulla, basta fare semplicemente un giro per mercati e negozietti vintage. L’usato, quando è affidabile e ben tenuto, è una risorsa fantastica per il proprio guardaroba. Ormai ci sono anche moltissime applicazioni che permettono di fare tutto da soli, senza neanche uscire di casa. Con un po’ di fortuna si possono trovare davvero delle occasioni fantastiche. La parte migliore di tutto questo è che si contribuisce anche a ridurre il volume di rifiuti e a dare nuova vita a capi che altrimenti finirebbero nella spazzatura. Si risparmia, si acquista qualcosa che piace davvero e si fa addirittura un favore all’ambiente! Ma quali sono, quindi le tendenze più in voga per l’estate 2022?

Non solo tagli di capelli alla moda per l’estate 2022 ma anche queste tendenze che ringiovaniscono, snellendo anche a 50 anni

La prima da non sottovalutare è sicuramente il cosiddetto color block, ovvero il classico monocolore. Che sia “vivace”, però: con questi colori si può osare, magari con un bel tailleur e fare bella figura anche nelle cerimonie. Sempre su questo tema, non possono mancare le stampe optical, molto in voga negli anni Settanta e Ottanta ma che oggi stanno vivendo una vera seconda giovinezza.

Questo lato vintage e fashion di quelle decadi torna anche in un’altra tendenza, le frange. Che siano su una gonna abbinata a una camicetta top con tacco alto o una bella giacchetta di jeans, le frange sono un must have dell’estate 2022. Rimanendo in tema di giacche, molte lettrici avranno sicuramente notato un ritorno del chiodo. In estate meglio scegliere modelli più leggeri dai colori accesi, piuttosto che il classico giubbotto di colore nero.

Portato sulle spalle, o indossato nelle serate più fresche, il chiodo sta bene anche sui vestitini eleganti. A proposito: non vanno dimenticati i vestiti a gonna con la coda lunga, un modello che ora sta davvero spopolando. Qui si può osare ancora, sfruttando il ritorno delle trasparenze tipiche del periodo tra gli anni Novanta e i Duemila. Infine, il grande ritorno delle fantasie animalier. Gli anni Ottanta chiamano e le donne sapranno come rispondere.

