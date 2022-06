Quando fa caldo abbiamo due scelte: tagliare i capelli lunghi oppure legarli. Forse non tutte sceglierebbero la prima alternativa. I capelli lunghi, infatti, in genere piacciono molto. Sia a noi che a chi ci guarda. Per cui, pare che la scelta possa cadere sulla seconda ipotesi citata. Ma non sempre ci vediamo bene allo specchio con i capelli legati o raccolti. Non ci sembra, insomma, di essere affascinanti come quando li portiamo sciolti, oltre le spalle. In realtà, può essere che non abbiamo ancora trovato l’acconciatura giusta per noi, il nostro viso, la nostra età. Un’alternativa può offrircela la moda del momento, in tema di acconciature ideali per l’estate del 2022. Scopriremo quali siano quelle perfette a 20, 30 e 40 anni.

Trecce, raccolto e coda

Ecco le tendenze acconciature preponderanti e che vedremo molto spesso, quest’estate, adornare il capo delle donne del 2022. Si tratta di 3 particolari pettinature, in realtà molto conosciute. Trecce, raccolto e coda potrebbero apparirci come qualcosa di non così speciale. Ma saranno plasmate in un certo modo, su un certo ovale e su donne di determinate età. E, così, questi 3 comuni modi di portare i capelli diventeranno qualcosa di straordinario.

Sono queste le tendenze per le acconciature della moda estate 2022 che stanno bene a 20, 30 e anche 40 anni

Perfette a 20 anni, e ammesse a 30, sono le trecce. Le pettinature dell’estate le vedono miste a un twist o a morbidi chignon, per un look dal sapore etnico. Le trecce aiutano anche a rendere più vivaci i capelli corti. Sul lungo, invece, possono essere molto articolate e partire dal centro della testa, per uno stile maggiormente futurista. A 30 e 40 anni bellissimo ed elegante è il raccolto alto, per uno stile formale e per recarsi al lavoro. Per le più giovani, invece, lo chignon è singolo o doppio e con un tocco sbarazzino sul genere anni ’90. Come il doppio chignon su capelli a caschetto.

Intramontabile poi la coda di cavallo, che sta bene a tutte, dai 20 ai 40 anni. La moda vuole per le più giovani un’acconciatura a doppie code con elastici. Molto chic la coda bassa lunga, perfetta in particolare a 40 anni. Per le trentenni, invece, la coda è impreziosita da tenui nastri di raso, in perfetto stile Haute Couture. Dunque, sono queste le tendenze per le acconciature dell’estate 2022.

