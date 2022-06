Quando arrivano le nuove stagioni portano inevitabilmente con sé nuove tendenze nell’acconciatura o nell’abbigliamento, ma rimane la paura di sbagliare.

Quel taglio, forse, invecchia o quel vestito, forse, comunica che vogliamo fare le eterne ragazzine: insomma, bisogna considerare diversi fattori.

Stare attenti alla moda e alle sue declinazioni sembra un vero e proprio lavoro, ma a volte le cose sono più facili di come sembrano. Ad esempio, sta attualmente spopolando una vocazione pensata per chi ha più di 60 anni, per coloro che desiderano mostrare qualche anno in meno senza dimenticare l’eleganza.

Inoltre, fa sembrare ragazzine questa tendenza moda estate rivolta sempre a chi ha superato gli anta, ma si sente comunque giovane e sbarazzina. Protagonista è un accessorio che ha una storia senza tempo, dalle origini antichissime, e che forse negli ultimi anni è stato un po’ accantonato.

Stiamo parlando della mitica bandana, il fazzoletto a stampa che alcuni sono ancora soliti indossare come alternativa al cappello per proteggersi da sole.

Un accessorio che, pur nella sua semplicità, ha fatto la storia, sfoggiato da cantanti rock, rap, campioni di tennis, celebrità dello spettacolo e principesse.

Oggi, questo accessorio torna in scena, ma in modo diverso: è la sua stampa, infatti, a dettare le regole della moda per l’estate 2022.

Fa sembrare ragazzine questa tendenza moda estate che sta conquistando abiti, costumi e scarpe per le over 50

Insomma, oltre ad aver in guardaroba l’accessorio, non possono mancare indumenti o calzature con la stessa stampa. Questa è la filosofia lanciata da piccoli brand, ma anche dalle grandi maison, che non hanno tardato ad abbracciare questa intuizione.

Un esempio è la tuta intera bandana 100% cotone in denim, perfetta per l’estate, in città, quando si tratta di un aperitivo in compagnia. Ma anche i classici abiti midi o le camicie piqué in cotone si colorano di questa stampa, che comunica subito l’idea d’estate.

La stampa bandana è inoltre protagonista in spiaggia, non solo attraverso il suo omonimo accessorio, ma anche sulle nuove collezioni di bikini.

Non sono poi da meno le sneakers o i sandali trekker, cui si aggiungono diversi modelli di borsa, da quella in rafia alle pochette.

Ultimo, ma non per importanza, un accessorio particolarmente utile nelle giornate afose: si tratta dell’elastico per capelli, modello scrunchie con fiocco. Perfetto da indossare al mare, ma anche durante l’estate in città.

Lettura consigliata

