Affrontare una giornata impegnativa con ai piedi la calzatura giusta è sicuramente più piacevole. Impossibile pensare di trascorrere 7 o 8 ore a camminare in giro per la città su scomodi tacchi a spillo da 12 centimetri. Desiderare una scarpa comoda e alla moda non deve per forza comportare una scelta tra le 2 cose.

Ad andare di moda sono non solo sneakers e scarpe alte scomodissime perché questi stupefacenti stivali grintosi valgono oro nel look. Avevamo già assistito al ritorno alla moda di questi stivali spartani che avevano spopolato nell’anno 2020.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ora, però, ecco un modello nuovissimo che tutte dovrebbero avere in armadio prima di Natale (e anche dopo). Per chi, invece, cerca una scarpa rasoterra ma super cool, ecco i 7 mocassini audaci su cui investire subito.

La nuova tendenza a cui è impossibile dire di no

Questa calzatura è in grado d’illuminare anche i look più spenti e in questa guida ecco una selezione dei modelli imperdibili. Gli stivali glitterati sono la vera novità anche per le prossime feste.

Si tratta di modelli che è possibile indossare certamente la sera insieme ad abiti corti o a gonne che lasciano poco spazio all’immaginazione. Ma gli stivali glitterati delle ultimissime collezioni vanno benissimo anche in pieno giorno.

I modelli sono tantissimi. Tra questi quelli flat, con il tacco, altissimi, midi o con il gambale sopra o sotto il ginocchio. Insomma, ve ne è davvero per tutti i gusti, quindi ecco alcuni tra i modelli più cool del momento.

Quindi, non solo sneakers e scarpe alte scomodissime perché questi stupefacenti stivali grintosi valgono oro nel look

La regina di questo tipo di outfit è certamente Victoria Beckham che li ha indossati più e più volte negli ultimi tempi, anche con i pantaloni.

Per la sera, bisognerà certamente puntare sui modelli alti poco più o poco meno del ginocchio. Un gambale aderente e tempestato da meravigliosi glitter luminosissimi. Il tacco alto e curvo conferisce un’aria anni ’70.

La vera novità, però, sono gli stivali scamosciati con la punta rotonda ricoperta di glitter e, al massimo, un richiamo sul tacco. Tra i vari Brand high cost che li propongono troviamo, ad esempio, Miu Miu.

Non pensavamo di trovarli, eppure anche gli stivali cuissardes sono super glitterati e in colorazioni accese come il verde acquamarina.

Anche gli Ankle Boots o gli stivaletti Dr. Martens super glitterati. Tanti modelli anche low cost per Brand come Stradivarius o su siti di e commerce come Zalando o Spartoo.

Approfondimento

Impazza tra le donne dai 20 ai 50 anni perché aderente ma incredibilmente comodo.