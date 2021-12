Ecco finalmente delle ottime bevande calde da bere in compagnia durante le feste di Natale

Siamo ormai arrivati al mese di dicembre, e le giornate non fanno altro che divenire sempre più fredde e buie. Non c’è niente di meglio, allora, per contrastare l’abbassamento delle temperature, che gustarsi una deliziosa bevanda calda.

Bibite calde, cioccolate e tisane non sono solo deliziose ma fanno anche molto bene al nostro organismo, contrastando la ritenzione idrica e favorendo la digestione. In alcuni casi, sono anche alleate preziose contro alcuni malanni, come raffreddore e influenza, nonché ottimi comfort food, perfetti per allentare lo stress. Ecco allora finalmente delle ottime bevande calde da bere in compagnia durante le feste di Natale.

L’immancabile cioccolata

Le protagoniste in assoluto delle bevande di cui andremo a parlare sono proprio le spezie: zenzero, cannella e chiodi di garofano sono solo alcuni degli ingredienti che si possono utilizzare per insaporire queste bevande. Un grande esempio potrebbe essere la cioccolata calda alla cannella: un classico per combattere il freddo, combina alla perfezione il sapore del cacao con il gusto intenso della cannella. Una mistura facilmente reperibile in commercio già pronta o da preparare in busta, con la quale poter sperimentare usando peperoncino, vaniglia o paprika dolce.

Un’altra versione molto particolare della cioccolata calda è quella che prevede in aggiunta alla preparazione qualche pezzetto di zucca lessata e frullata. Basterà preparare la purea di zucca e amalgamarla con il latte prima di riscaldarlo e scioglierci dentro 3 o 4 quadratini di cioccolato per persona. Magari alla fine guarnire il tutto con della panna montata e un pizzico di cannella in polvere a piacere.

Un’altra fantastica bevanda invernale sarebbe poi il decotto allo zenzero e limone. Basterà mettere a bollire appena due fettine di zenzero fresco, filtrare il tutto e versarlo in una tazza, aggiungendo il succo di limone. Il risultato, una volta aggiunta qualche fogliolina di menta e fettina di limone, sarà un drink caldo ed avvolgente capace di scacciare anche il freddo più ostinato.

Per finire, ci sarebbe un grande classico del nord Italia, che da lungo tempo si conferma come miglior bevanda calda da gustare in compagnia: stiamo cioè parlando del vin brulé. Un vino rosso caldo aromatizzato con spezie e zucchero, da servire bollente e da consumare subito. Questa bevanda risale alla tradizione contadina, secondo cui veniva servita tipicamente durante le sere d’inverno accanto al camino. Il suo gusto intenso sarà perfetto durante le feste grazie alle note dolci dei chiodi di garofano, della noce moscata e della cannella.

