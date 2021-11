Praticità e bellezza non camminano su due binari opposti. Grazie a un’attenta selezione è possibile trovare capi che rispettano pienamente queste 2 esigenze. La moda di oggi è molto più attenta al comfort di tessuti e materiali impiegati per la realizzazione delle collezioni. Non resta che lasciare che sia la sensazione di agio nell’indossare un certo capo la vera bussola che ci guida allo shopping.

Uno straordinario paio di pantaloni impazza tra le donne dai 20 ai 50 anni perché aderente ma incredibilmente comodo. Non è un caso che la stessa Kim Kardashian ne abbia fatto la sua bandiera, indossandolo più e più volte con grandissimo stile.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La vera tendenza del momento è la pelle e questi 6 capi su cui investire subito perché valorizzano qualsiasi fisico lo dimostrano. Ma questo materiale, che ricorda tantissimo la pelle, è altrettanto interessante ed è possibile trovarlo a prezzi super accessibili! Ecco allora 3 possibili modi d’indossare questo must have di stagione.

I pantaloni che salvano il look e sagoma perfettamente il corpo

La scelta di una camicia, di un maglione o di un cardigan richiede sempre più tempo della scelta dei pantaloni. Molto spesso quest’ultimo fa solo da contorno all’outfit scelto per la parte superiore del corpo.

Esistono, tuttavia, dei casi in cui il pantalone devo assolutamente diventare protagonista del look. Lo dimostrano, ad esempio, questo pantalone androgino che moltissime desiderano ardentemente per sembrare snelle a ogni età.

Il pantalone re assoluto del momento è il Vinyl Pant, ossia il pantalone in vinile. Molto vicino alla pelle, questo materiale sintetico tiene il corpo caldo e lascia poco spazio all’immaginazione.

Chi lo sceglie sembra rimanere sorpresa dalla sensazione di comfort, perché veste il corpo come una seconda pelle. Ma come portarlo nel 2021 per essere considerate vere regine della moda?

Impazza tra le donne dai 20 ai 50 anni perché aderente ma incredibilmente comodo

La prima idea di outfit è perfetta per donne dai 40 ai 50 anni. Pantalone in vinile nero, blusa romantica con volant e tacco comodo Mary Jane.

Un secondo possibile outfit è la fusione con la fantasia animalier. Pantalone in vinile rosso con maglioncino con stampa animalier e decolleté a punta.

Sbaglia profondamente pure chi non indossa almeno una volta un pantalone in vinile color cammello, con cardigan dolcevita panna e cappotto cammello. Ecco un vero look autunnale da 10 e lode.