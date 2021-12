È innegabile che l’inverno faccia venire una gran voglia di ricette calde da forno. Tra le preparazioni più popolari durante questo periodo dell’anno figura certamente la torta salata e bisognerebbe conoscere questi trucchi per prepararla sempre in modo impeccabile. Le varianti sono tantissime e tutte super deliziose, specie quando utilizziamo ortaggi e verdure di stagione.

Fondamentalmente, né pizza né ciambella quest’incredibile torta salata con verdure di stagione è davvero consigliatissima. Prepararla è davvero semplicissimo e si tratta anche di un’ottima ricetta svuota frigorifero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Per i non amanti delle verdure, invece, ecco che si lascia mangiare in un boccone pure questa versione gustosa che ammalia proprio tutti.

Ingredienti per la pizza-ciambella farcita di verdure (stampo da 26 centimetri)

250 grammi di farina 00;

250 grammi di farina Manitoba;

7 grammi di lievito di birra;

250 millilitri di acqua tiepida;

50 millilitri di olio d’oliva;

10 grammi di sale;

un cucchiaino di zucchero;

semi di sesamo q.b.

Per la farcia

un peperone;

2 cipollotti;

4 zucchine;

una melanzana;

2 carote;

olio d’oliva q.b;

150 grammi di scamorza.

Decisamente né pizza né ciambella quest’incredibile torta salata con verdure di stagione è davvero consigliatissima

Bisognerà iniziare versando le 2 farine in una boule da cucina e aggiungendo lievito, zucchero e olio. Aggiungere poco per volta l’acqua, senza mai smettere di mescolare gli ingredienti. Unire anche il sale e, una volta ottenuto un impasto elastico, riporlo in una teglia bagnata con olio. Collocare in forno preriscaldato a 50 gradi e con la luce accesa per favorire la lievitazione.

Tagliare le verdure tutte della stessa dimensione e spadellarle con olio e sale. Iniziare con quelle che necessitano di un tempo maggiore di cottura, come carote e peperoni. Una volta cotte, lasciarle raffreddare a temperatura ambiente.

Realizzazione e cottura

Stendere l’impasto con un matterello, cercando di ottenere un rettangolo di circa 30×40 centimetri. Ricoprire la sfoglia con le verdure e la scamorza tagliata a cubetti piccoli. Ungere interamente di olio uno stampo da ciambella e spargere dentro i semi di sesamo. È possibile scegliere di usare anche quelli di girasole o altri a piacere.

Quindi, collocare il rotolo all’interno, cercando di unire perfettamente il punto di giunzione. Spennellare la superficie con olio e lasciar lievitare altri 40 minuti.

Cuocere in forno preriscaldato a 190 gradi per circa mezz’oretta o fino a doratura. Servire tiepida o a temperatura ambiente.

Approfondimento

Polli arrosto teneri come burro e mai stopposi grazie a questi velocissimi trucchetti da provare subito.