Tra pelliccia e borchie, fantasie particolari e pelle, la scelta della giusta calzatura è piuttosto vasta. Protagonista indiscusso di questi mesi è, certamente, lo stivale. Questo non solo tiene il piede caldo, ma garantisce pure stile e comodità a bizzeffe. I modelli adesso di tendenza, poi, sono davvero uno più bello dell’altro. Allora, altro che tacchi e mocassini, ecco i 7 stivali grintosi e super alla moda su cui investire subito. Si, perché dopo aver assistito al ritorno di questo modello spartano e audace che aveva spopolato nell’anno 2020, queste sono le ultimissime tendenze del momento.

Perché queste calzature valgono oro all’interno del look

Innanzitutto, è possibile indossarli in tanti modi diversi per la loro versatilità. Gli stivali sono bellissimi con il capo più femminile di sempre. Si tratta, ovviamente, della gonna e molte non sanno che ne esiste un modello perfetto per ogni tipologia di fisico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma questa calzatura va benissimo anche con un jeans e con abiti lunghi. La scelta dipende solo da chi li indossa. Inoltre, è possibile portarli tanto in contesti più formali che per uscite in giro per la città. Insomma ecco i modelli a cui non possiamo proprio rinunciare.

Allora altro che tacchi e mocassini, ecco i 7 stivali grintosi e super alla moda su cui investire subito

gli stivali in suede sono un modello per cui perdere la testa. Nel modello texano hanno lavorazioni etniche, un meraviglioso marrone scamosciato e un tacco basso e largo;

anche gli stivali arricciati con tacco rappresentano un modello interessante. Perfetti maggiormente se portati con il pantalone all’interno, hanno tacco alto ma comodo e una meravigliosa arricciatura su tutta la lunghezza;

dopo la stampa coccodrillo, arriva anche la stampa pitone, specialmente se si tratta di modelli in similpelle e tacco;

largo spazio anche agli stivali dorati con punta sfilata;

pure gli stivaletti stitch con la fibbia in strass sono un’altra tendenza da tenere d’occhio;

gli stivali bassi con le fasce elastiche ai due lati sono un ritorno degli scorsi anni su cui in pochi avrebbero scommesso, eppure eccoli qua;

l’ultimo modello è lo stivale con lacci, per un look più sportivo e casual.

Approfondimento

Ecco i 4 cappotti super alla moda per quest’inverno che tutte vorranno subito avere.