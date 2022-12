Non solo risotto alla milanese, ecco come usare lo zafferano in cucina

Lo zafferano genericamente è utilizzato per preparare il risotto. Tuttavia con questa spezia possiamo realizzare tantissime ricette. Di seguito qualche esempio pratico di piatti a base di zafferano.

Lo zafferano è una spezia dalle mille proprietà benefiche. Facilita i processi digestivi, contribuisce a liberare le vie respiratorie e rallenta l’invecchiamento cellulare. Inoltre ha effetti benefici sulla parte del sistema nervoso responsabile del tono dell’umore. Ma lo zafferano è soprattutto utilizzato in cucina. È noto per la preparazione del delizioso risotto alla milanese. Ma l’uso di questa spezia non si limita a questo. Non solo risotto alla milanese, ma con lo zafferano possiamo realizzare tantissime ricette.

Come preparare le penne con lo zafferano

Famoso per il caratteristico colore giallo che conferisce agli alimenti, lo zafferano è una grande risorsa in cucina. Non solo riso, ma anche pasta. Questa spezia è ottima per realizzare tantissimi primi piatti. Per esempio possiamo cucinare un bel piatto di pennette. Per questo primo piatto ci occorrono questi ingredienti:

300 g di penne rigate;

30 g di burro;

30 g di Parmigiano grattugiato;

1 litro di brodo vegetale;

1 bustina di zafferano;

sale;

1 cipolla;

pepe;

olio extravergine di oliva.

Semplice e velocissima, in questa ricetta la pasta si cuoce direttamente nel brodo. Una volta soffritta la cipolla, si aggiunge il brodo e si cuoce la pasta. A cottura quasi ultimata, mantecare la pasta con burro e parmigiano. Infine aggiungere lo zafferano e mescolare il tutto. Una volta cotta la pasta il piatto è pronto per essere servito.

Non solo risotto alla milanese, ecco un nuovo utilizzo per questa spezia

Come abbiamo visto in precedenza, l’utilizzo dello zafferano non si limita al riso. Con questa spezia, infatti è possibile preparare tantissimi primi piatti. Ma non solo, possiamo insaporire anche secondi piatti. Una delle ricette più semplici e buone da realizzare è il pollo. Per preparare il pollo allo zafferano con verdure ci servono i seguenti ingredienti:

300 g di petto di pollo;

peperoni grigliati;

melanzane grigliate;

zucchine grigliate;

1 cipolla;

farina;

pepe;

sale;

timo;

1 bustina di zafferano;

olio extravergine di oliva.

Tagliare le verdure grigliate a cubetti e saltarle in padella con olio e cipolla sminuzzata. Tagliare a cubetti anche il petto di pollo. Infarinare i bocconcini di pollo. Unire il pollo alle verdure e far cuocere. Sciogliere la bustina di zafferano in un bicchiere di acqua calda. A fuoco medio, rosolare tutto aggiungendo sale, pepe e timo. Se piace, aggiungere anche un ciuffetto di menta per profumare. Una volta cotto il pollo, si sarà formata una crema a base di zafferano. La crema non deve avere assolutamente consistenza liquida. Nel caso far cuocere ancora un po’. Una volta servito il pollo, per concludere aggiungere un filo d’olio extravergine a crudo. Naturalmente esistono ancora tantissime ricette a base di zafferano. Come abbiamo potuto constatare questa spezia è molto versatile. È ideale per preparare primi e secondi piatti.