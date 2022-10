Da leccarsi le dita questo cous cous con verdure e pollo al curry

Una delle ricette più facili e veloci in assoluto è quella a base di cous cous. Basterà cuocerlo, e poi sarà un gioco da ragazzi condirlo coi cibi che più ci piacciono.

Questo alimento, costituito dai caratteristici granelli gialli, è un vero e proprio asso nella manica di diverse cucine nel Mondo. In molti stati dell’Africa, ad esempio, è considerato un alimento della tradizione, che si è fatto strada anche in Italia. In Sicilia, in particolare, il cous cous è un piatto culturale, colorato e davvero buonissimo.

Particolarmente famosa è la ricetta del cous cous alla trapanese, piatto arricchito con pesce e mandorle, che vanta un profumo e un gusto davvero incredibili.

Come se non bastasse, le caratteristiche nutrizionali del cous cous sono davvero ottime, sotto diversi punti di vista. Oltre ad essere ricco di fibre, minerali e vitamine, è un alimento realmente privo di colesterolo. Ecco perché sta spopolando ed ecco quali sono gli errori più diffusi (e da evitare) commessi dalle persone quando si cucina questo alimento.

Nell’articolo che segue, vedremo come preparare un buonissimo piatto di cous cous con un abbinamento perfetto. Insieme alle verdure, uniremo il nostro eccezionale pollo al curry, noto per il suo sapore cremoso e speziato. Lo faremo in pochi e semplici passaggi, e otterremo un pranzo davvero strepitoso.

Da leccarsi le dita questo cous cous pronto in pochi minuti

Ecco quali ingredienti saranno necessari per la nostra ricetta:

200 g di cous cous;

300 ml di brodo vegetale;

4 cucchiai di olio EVO;

Sale q.b.;

500 g di petto di pollo;

500 ml di latte di cocco;

Mezza cipolla;

1 cucchiaio di curry;

2 cucchiai di farina tipo 00;

2 zucchine medie;

1 peperone.

Iniziamo dalla cottura del nostro ingrediente base, il cous cous. Per prima cosa, trasferiamo il cous cous in una padella antiaderente, versiamo il brodo bollente, 2 cucchiai d’olio, un po’ di sale e mescoliamo tutto.

Ora copriamo la pentola con un coperchio, e facciamo riposare il tutto per 3 minuti, o per il tempo indicato sulla confezione. Trascorso questo tempo, dovremo sgranare il cous cous con una forchetta, e farlo scaldare sul fuoco, per un paio di minuti. A questo punto il nostro cous cous sarà pronto, e lo terremo da parte durante la preparazione degli altri ingredienti.

Come preparare il pollo con latte di cocco

Tagliamo il pollo a pezzetti, e mettiamolo in una padella, con la mezza cipolla tritata e 2 cucchiai d’olio. Facciamo scaldare il tutto e aspettiamo che il pollo si rosoli bene su tutti i lati.

A questo punto, verseremo in padella il latte di cocco, la farina e il curry. Mescoliamo di tanto in tanto, e lasciamo cuocere a fiamma moderata per qualche minuto. Quando il latte sarà diventato un sughetto morbido e cremoso, potremo toglierlo dal fuoco.

Mancano solo le verdure

Nel frattempo, taglieremo a cubetti le zucchine e il peperone. Faremo cuocere tutto in padella, con un po’ d’olio e di cipolla. Quando le verdure saranno cotte, le uniremo al nostro cous cous, al quale affiancheremo il nostro pollo. Sarà davvero da leccarsi le dita questo cous cous speziato e cremoso.

