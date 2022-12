Per orchidee sane e fiorite ogni anno ne basta 1 cucchiaino: ecco l’ingrediente che le rende strepitose

Sembra incredibile, eppure curare le orchidee e farle tornare subito più sane e rigogliose è possibile con l’aiuto di un solo preziosissimo ingrediente che quasi tutti hanno già in casa.

Difficile non amarle! Le orchidee sono belle e ricche di significato. Un fiore meraviglioso che rievoca la seduzione e l’eleganza. Una grande varietà di forme e colori fa dell’orchidea una pianta amatissima e molto richiesta.

Dopo il periodo estivo, in cui le orchidee più comuni, (le phalaenopsis) hanno prodotto principalmente foglie, con la stagione autunnale cominceranno a fiorire nuovamente. L’inverno, però, e le temperature rigide di stagione non aiutano la crescita sana delle piante. Il tempo avverso e il sole che scarseggia non favorisce il ciclo vegetativo, tuttavia esistono moltissime specie che riescono a sopportare con facilità il clima rigido e ventoso. È il caso di 3 bellissime piante rampicanti che in molti stanno mettendo sul balcone. L’inverno potrebbe mettere a dura prova anche la salute della nostra orchidea. A tal proposito, ricordiamo che esistono alcuni trucchi per resuscitare la pianta in fin di vita. Per orchidee sane e fiorite ogni anno, non tutti sanno che possiamo sfruttare le caratteristiche di un unico ingrediente naturale.

Consigli pratici per curare le piante in modo impeccabile

Prima di scoprire il fertilizzante naturale che promette di rinvigorire le orchidee, ricordiamo alcuni semplici consigli da tenere in mente per curarle al meglio.

Probabilmente, in inverno, l’annaffiatura è l’azione più importante per far durare l’orchidea più a lungo possibile. Nel periodo più freddo dell’anno, la pianta non richiede particolari attenzioni, tuttavia, bisognerà ritagliarsi un momento ogni mattina per bagnare il terriccio. Si consiglia di usare (quando possibile, ovviamente, l’acqua piovana). Bisognerà annaffiare la pianta prima quando il terriccio è ancora umido. Non tutti sanno che le orchidee amano l’umidità dell’aria. Un piccolo trucco per ricreare il loro habitat ideale è quello di sistemare i vasi in un sottovaso con argilla espansa. Aggiungere, poi, un filo d’acqua. A questo punto, quando l’acqua evaporerà si creerà un ambiente più umido e molto apprezzato dall’orchidea.

Per orchidee sane e fiorite ogni anno ecco il fertilizzante naturale che promette di rinvigorire le piante

Per favorire la fioritura dell’orchidea molti esperti consigliano di inserire all’interno del vaso un cucchiaino di questo ingrediente: il bicarbonato di sodio. Inserire la quantità di bicarbonato corrispondente a un cucchiaino da caffè in un litro d’acqua sembrerebbe fare faville. Spruzzare questa miscela sulle foglie (una volta al giorno e dopo la sua deflorazione), pare aumenti la crescita della pianta. Un ingrediente utile, quindi, soprattutto dopo la potatura dell’orchidea. Attenzione, però, a non usare la miscela quando sono presenti fiori o quando ne stanno per sbocciare alcuni. Inoltre, sembrerebbe che il bicarbonato di sodio regali alla pianta una buona quantità di sodio e carbonio. Due elementi necessari per lo sviluppo e la sopravvivenza del vegetale.