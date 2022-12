Unghie perfette e mani più belle: tutte pazze per la manicure che sta facendo innamorare il web

Basta con i soliti smalti, gel e semipermanenti. Oggi, a far brillare le unghie, sia corte che lunghe, ci pensa una sola semplicissima tendenza, dal risultato davvero strepitoso! Ecco di cosa si tratta.

Chi desidera avere mani più belle e unghie perfette in un solo colpo potrà finalmente ottenere ciò che vuole. Torna a spopolare sui canali social di tutto il Mondo, una tendenza che promette scintille. Nata qualche anno fa, la nail art di cui stiamo parlando è tornata in auge grazie alle influencer famose che popolano il web. Dopo il successo dello smalto che fa capire agli altri il nostro stato d’animo, torna a stupire anche l’effetto olografico delle holo nails.

Unghie naturali o ricostruite con il gel: ecco il segreto per una manicure da favola

Per unghie perfette e mani più belle le star dei social stanno sfoggiando una manicure semplice ma d’effetto. Il trucco sta nelle micro particelle cangianti contenute nei prodotti utilizzati, liquidi o in polvere. La tecnica della holo nails è possibile sia su unghie naturali che su quelle ricostruite e il risultato è davvero elegante e originale. La vernice ideale per questo tipo di lavoro è quella brillante, con molto pigmento. La sua particolarità è quella di essere ricca di perle iridescenti che donano alle unghie uno strato luminoso ma senza strafare. Con questo effetto olografico, le unghie cambieranno sfumatura di colore al cambiare della luce che si riflette sullo smalto. Un luccichio affascinante a cui è difficile resistere.

Unghie perfette e mani più belle: ecco le idee per l’inverno e per le feste di Natale

Questa manicure dalla texture “glassata”, composta da brillantini e finish iridescenti è perfetta per la stagione autunnale e invernale. Per questo Natale, le tendenze parlano chiaro: le holo nails più belle puntano su colori pieni, come il viola, l’argento e il metallo. Molto gettonate anche le sfumature del nero e del rosso.

Come proteggere le mani dal freddo dell’inverno

Per avere mani belle e curate, la salute della pelle è importante tanto quanto quella delle unghie. Le temperature rigide dell’inverno potrebbero favorire le ragadi. A tal proposito ricordiamo che esistono alcuni rimedi naturali che possono risolvere il problema in breve tempo.

Per proteggere le mani dal freddo è opportuno ricordarsi di: