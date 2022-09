Pranzo o cena ad un piatto di pasta non si dice mai di no. Portata principale in ogni banchetto, la pasta non è sostituibile con nessun altro pasto. Spesso involontariamente risultiamo ripetitivi nel preparare il primo piatto, in quanto senza volerlo condiamo la pasta sempre nello modo. Tuttavia è possibile condire la pasta in modo originale con queste dieci nuove ricette. Un’alternativa alla classica pasta con il pomodoro o ancora con aglio, olio e peperoncino. Un modo semplice per colorare le vostre tavole e rendere i piatti più invitanti. Ecco cinque ricette per condire la nostra pasta:

Pasta con crema di peperoni

Semplicissima e fresca, basta cuocere in forno i peperoni, una volta cotti spellarli e frullarli con olio extravergine di oliva. A questo punto aggiungere la pasta e spolverare del parmigiano sopra.

Pasta con pesce spada e melanzane

Tagliare a cubetti il pesce spada e cuocerlo in padella, aggiungere la passata di pomodoro e infine le melanzane, anche queste tagliate a cubetti e fritte. La pasta è pronta.

Con noci e ricotta

Unire la ricotta con noci tritate e formaggio grattugiato. Mescolare bene e aggiungerlo alla pasta.

Pasta al limone

Semplice e veloce, basta unire alla panna del formaggio grattugiato e buccia di limone grattugiata finemente. Una pasta profumata e saporita.

Speck e zafferano

Bastano pochi ingredienti da unire in padella. Si cuoce speck, panna e zafferano e una volta pronta la salsa si aggiunge la pasta. Una proposta semplice, colorata e raffinata.

Pasta spinaci e ricotta

Un po’ come la farcitura dei classici ravioli al sugo, questa ricetta permetterà di condire la pasta in modo originale. Basta unire ricotta e spinaci, mescolando tutto in padella.

Pasta con crema di formaggio

Unire latte, burro e besciamella e far cuocere. Una volta aggiunta la pasta si spolvera il formaggio grattugiato.

Con crema di sedano

Questa crema si realizza tramite lo stesso procedimento del pesto. In questo caso si sostituisce il basilico con il sedano e i pinoli con le mandorle. Un piatto buono e salutare.

Pasta con vellutata di pesce

E’ necessario cuocere la besciamella diluendola con brodo di pesce, una volta addensato il composto si unisce alla pasta insieme a tanto pepe.

Con pesto di pomodori secchi

Ultima ricetta, semplicissima. Infatti basterà frullare pomodori secchi, olio d’oliva e pinoli. Infine aggiungere la pasta.

