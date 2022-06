Che dobbiamo bere tanto e spesso durante l’estate è cosa nota a tutti. Con il cambiamento climatico e con il progressivo innalzamento delle temperature, idratarci correttamente diventa sempre più importante. In Italia c’è chi preferisce l’acqua frizzante a quella naturale, ma l’importante è bere.

Ci sono moltissimi modi per idratarsi anche con il cibo, ma oggi gli Esperti di ProiezionidiBorsa si vogliono concentrare nel dare alcune soluzioni per bere con più regolarità. Infatti, non solo promemoria, perché ci sono dei trucchi geniali che ci permettono di bere durante tutto il giorno.

Oltre ai promemoria usiamo anche altri stratagemmi

In primo luogo dovremmo sempre avere con noi una borraccia a portata di mano. Basterà posizionarla sulla scrivania del nostro ufficio o del tavolo della stanza in cui stiamo per ricordarci di bere. Si tratta di un promemoria visivo, che ci ricorda spesso di bere. Altrimenti, possiamo tranquillamente impostare un promemoria sul nostro telefonino. In questo senso la tecnologia ci viene incontro e, come per la sveglia la mattina, ci ricorda a cadenza regolare di bere acqua. Tra l’altro, esistono molte applicazioni per smartphone che possiamo scaricare per aiutarci a ricordare di bere.

Inoltre, possiamo imporci la regola di bere almeno un bicchiere d’acqua prima di ogni pasto. Si tratta di una piccola routine giornaliera che possiamo tranquillamente assumere e che ci consente di bere sui 700 ml di acqua in più senza alcuno sforzo.

Non solo promemoria perché ci sono dei trucchi geniali per bere più acqua a cui solo in pochi pensano

Se proprio non riusciamo a bere acqua possiamo anche pensare di aromatizzarla con erbe o spezie che più ci piacciono. Possiamo creare delle bevande fresche fatte di acqua e limone o anche simpatiche infusioni.

Se invece siamo dei lavoratori instancabili che passano molto tempo al lavoro, dovremmo darci un’altra regola. Infatti, dovremmo ricordarci di bere un bicchiere d’acqua ogni ora. Possiamo usare proprio l’ora come monito per ricordarci di bere. Altrimenti, oltre a scegliere dei cibi più ricchi d’acqua, possiamo cercare di sorseggiare tutto il giorno. La strategia è quella di bere poco e spesso. Dimentichiamoci in questo caso i bicchieri pieni d’acqua, ma pensiamo a poche gocce alla volta.

