La nostra biancheria di casa può essere fatta di vari materiali. Alcuni saranno considerati di lusso, altri meno. Oltre a una questione di materiali con cui sono realizzati, ci sono sicuramente dei brand che sono specializzati nella produzione di questa biancheria. Pensiamo ad esempio a Fazzini o Bassetti.

Ma poi ci sono anche brand moda che hanno nella loro gamma prodotti della biancheria da letto o da bagno. Pensiamo a Missoni, Hermès o Versace. Il mondo della casa è sicuramente di grande tendenza, tanto che maison storiche hanno delle seconde linee dedicate a ciò. E solitamente il nome del marchio rimane, ma a questo viene aggiunta la parola ‘casa’ oppure ‘home’.

I tessuti pregiati si sprecano e vanno dalla seta al cashmere, passando per lane mohair fino ad arrivare a cotone, lino e canapa. Per dormire freschi d’estate la scelta migliore che possiamo fare è quella di usare gli ultimi due materiali menzionati. Essi sono, infatti, in grado di assorbire l’umidità e di lasciare il nostro corpo asciutto nelle calde notti estive.

Non è in seta la biancheria da casa di lusso ma scegliamo questo materiale per stupire gli ospiti

Tra i tessuti che possiamo trovare in commercio ne esiste uno veramente fantastico. Possiamo usarlo per le lenzuola di casa matrimoniali e singole, per la tovaglia, i tovaglioli e può anche essere applicato come ornamento su alcuni asciugamani.

Si tratta del percalle di cotone. Questa è una tipologia di cotone molto morbida e vellutata. Si può usare per tantissimi prodotti della casa e farà sicuramente un figurone con i nostri ospiti.

Ovviamente le cose belle e pregiate non devono essere solo per gli ospiti, ma possiamo e dobbiamo usarle anche noi. Dormire nel semplice cotone e dormire nel percalle di cotone farà la differenza. Il sonno sarà molto più dolce e sembrerà di dormire in una nuvola.

Cos’è il percalle di cotone

Questo cotone è diverso dagli altri perché presenta una lavorazione fitta. È lavorato ad armatura tela e questo vuol dire che la trama e l’ordito sono lavorati in un rapporto 1 a 1.

Questa tipologia di cotone si può anche trovare sugli asciugamani. Solitamente, però, si trova ai bordi della tela per rendere il prodotto più prezioso e lussuoso. Su di esso a volte sono presenti delle stampe, magari del marchio che lo ha realizzato. E così non è in seta la biancheria da casa di lusso, ma proviamo assolutamente il percalle di cotone.

