Le tisane sono un’abitudine sana di moltissime persone. Si tratta proprio di un rituale che ha luogo ogni sera dopo cena e significa una sola cosa: si sta per andare a dormire e si vuole riposare bene. In particolare, la camomilla è una di quelle tisane che sono più diffuse tra le famiglie italiane. La camomilla la bevevano le nostre nonne prima e le nostre mamme poi. Certo, qui non si vuol dire che la camomilla non vada bene, ma che ci sono anche altre tisane che hanno un potere maggiore della camomilla. Abbiamo bisogno di alcuni ingredienti o di tisane già pronte ma che non sono assolutamente difficili da trovare. Infatti, non la classica camomilla ma queste tisane sono perfette per dormire e riposare bene.

Il metodo giusto per preparare le tisane per dormire

Di solito, le tisane più ricercate sono composte da fiori e foglie. In questo caso dobbiamo seguire alcuni semplici passaggi per avere un prodotto gustoso ed equilibrato. Dobbiamo, infatti, prendere una piccola pentola e far bollire più o meno 250 millilitri d’acqua. Quando comincia a bollire, mettiamo subito o il nostro sacchetto o le nostre erbette e foglioline sfuse. Questa procedura è meglio farla in una scodella. Bastano poi dai due ai cinque minuti di infusione per gustarla al meglio, ricordandoci di scolarla se non abbiamo i sacchetti.

Non la classica camomilla ma queste tisane sono perfette per dormire e riposare bene

Le erboristerie possono offrici moltissime soluzioni per la nostra situazione. Ricordiamoci solo di consumare la tisana una mezz’ora prima di andare a letto. Una prima combinazione interessante da provare è la valeriana con la melissa. Alcune erboristerie aggiungono anche il luppolo, ma va bene anche senza. Un’altra tisana interessante vede sempre il luppolo come protagonista, ma con l’aggiunta dei fiori d’arancio e perché no della camomilla. Inoltre, possiamo provare il biancospino con il tiglio e la passiflora. Sempre con la base di biancospino, aggiungiamo il papavero e la camomilla. Oppure, se vogliamo usare la passiflora la associamo al luppolo, ai fiori d’arancio e al papavero. Un’ultima combinazione interessante è quella data dalla maggiorana con la melissa e la passiflora. Se siamo fortunati, possiamo trovare direttamente in erboristeria la Kava Kava, un’erba che arriva dalle isole Fiji e che ci rilassa la mente e i muscoli.

Ricordiamo che sono sempre rimedi naturali e in quanto erbe possono creare problemi. Rivolgiamoci sempre al nostro medico di fiducia e chiediamo consiglio in erboristeria, comprando prodotti affidabili.

